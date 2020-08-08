ربة منزل تشكو طليقها: هرب ببناتي وحرمني منهم

علاقات و مجتمع

تقدم الدكتور ماهر مقار، المحامي، ببلاغ للنائب العام، وكيلًا عن ربة منزل، ضد طليقها وشقيقه ووالدته وابن خالته، وتتهم الأول بسرقة أموالها ومصوغاتها وحرمانها من أطفالها بعد هروبه بهم من الإمارات دون إخبارها، ومساعده أقاربه له، وامتناعهم عن تسليم والدتها للأطفال، بناء على قرار من النيابة العامة.

وقالت السيدة في بلاغها، الذي حمل رقم 30984 لسنة 2020، إنها كانت تعيش مع طليقها في الإمارات المتحدة، برفقه ابنتيهما، وأنها اضطرت للسفر إلى مصر لتأدية اختبارات دبلوم "التربية الخاصة "، ولضيق الوقت ونظرا لظروف الصحية الخاصة بالطفلة الكبرى حيث أنها تعانى من مرض السكري، وظروف الدراسة بدولة الأمارات لم تستطع اصطحاب الطفلتين معها إلى مصر، ووكلت الأمر إلى طليقها الذي لم يكن يسكن معهم في السكن نفسه، وطلبت منه مراعاه الطفلتين لحين انتهائها من تأدية الاختبارات والعودة مجددا إلى الإمارات.

وأضافت أنها فوجئت بانقطاع الأخبار عن طفلتيها منذ تاريخ 3\3\2020 وهو نفس تاريخ سفر الزوج، باصطحاب الطفلتين إلى القاهرة عبر مطار الشارقة، دون علمها، حيث غادرت مصر بتاريخ 7\3\2020 لتتفاجأ بأن زوجها قد غادر الإمارات برفقة طفلتيها دون علمها، وسرق مصوغاتها الذهبية، والتي تقدر بـ 60 ألف درهم أي بما يعادل 250 ألف جنيه مصري، و7 الآف درهم، كانت داخل الشقة، وتوجهت الى مركز الشرطة التابع لمحل سكنها وقدمت بلاغا في المشكو في حقه.

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وتابعت بقولها، إن النيابة العامة بالامارات، أدرجت المشكو في حقه كمتهم في قضية الاستيلاء على مال الغير، وتوجهت إلى محل عمله، حيث علمت أنه قدّم استقالته عبر البريد الإلكتروني بتاريخ 4 مارس 2020، ووكل زميله بإنهاء كل متعلقاته داخل الإمارات.

وأكدت الزوجة، أنها بعثت إلى المشكو في حقه رسائل عدة إلكترونية، ورسائل عبر التواصل الاجتماعي لمعرفة مكان طفلتيها لكن دون جدوى، طيلة 3 أشهر وهي تحاول هي ووالدها ووالدتها إلى التوصل إلى حل سلمي، دون جدوى.

وأكد الدكتور ماهر مقار المحامي، إن طليق موكلته تعمد إزعاجها ومضايقتها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات وتعديه على مبادئ وقيم الأسرة المصرية وانتهاك حرمة حياتها الخاصة، بتداول حديث يمس شرفها وعرضها، فضلا عن تهديده المستمر باستعمال نفوذا مزعوما للوصول إلى عدم تطبيق القانون من خلال أحد أقاربه.

وأشارت الزوجة، إلى أن المشكو في حقه استدرج والدها إلى مسكن الزوجية للتنازل عن قائمة المنقولات، في سبيل استرجاع الطفلتين وقد أخذ المشكو في حقه بعدما تحصل من والد الشاكية على التنازل عن قائمة المنقولات يتحجج بالحجج الوهمية، التي اضطرت والدتها لإقامة دعوى للحصول على حضانة الطفلتين، وهو الحكم الذي صدر لصالحها بتاريخ 18 يوليو الماضي.

وطالب المحامي "مقار"، بسماع أقوال الزوجة واستدعاء المشكو في حقهم، وتسليم الطفلين لوالدة الزوجة، وإلزام الزوج برد المبالغ والمصوغات المستولى عليها، وضم التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة بالإمارات.

وأكد الدكتور مقار بأن النيابة العامة بصفتها ودورها البارز في حماسة المجتمع من أخلاق وتصرفات دخيلة على المجتمع المصري، وأنها بالمرصاد لكل انتهاك للكيان الأسري.