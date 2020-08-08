إيمي طلعت زكريا عن والدها: رحم الله وجها أشتاق إليه ولم أعد آراه

علاقات و مجتمع

علاقة قوية كانت تجمع بين الفنان الراحل طلعت زكريا بابنته إيمي، والتي باتت فور وفاته غير مصدقة للأمر فكانت تشاركه جميع أوقاته ولحظاته، والتي انهارت بشدة فور تشييع جثمانه لمثواه الأخير وأثناء تلقيها مراسم العزاء.

لاتزال إيمي تعيش حالة من الصدمة بعد وفاة والدها، فقد تحولت حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، دفترًا لتدوين لحظاتها وذكرياتها مع والدها الراحل، فبين الحين والآخر نجدها تخضع لجلسات تصوير مرتدية ملابس مطبوع عليها صور والدها، وتشارك أعماله وإفيهاته وكلماته الشهيرة عبر حسابها.

ونشرت صورة للفنان الراحل، موجهة رسالة مؤثرة له، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، تعلن من خلالها اشتياقها وحنينها له، "رحم الله وجها أشتاق إليه ولم اعد آراه، ربنا يرحمك يابابا وأمواتنا جميعا، بنت أبوها".

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وكانت نشرت الفنانة الشابة صورة لها أمام قبر والدها الراحل في محافظة الإسكندرية.

وظهرت وهى تجلس بجوار القبر متخذة الإجراءات الاحترازية بارتدائها الكمامة.

وعلقت "إيمي"، على الصورة التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" قائلة: "ولا أي حاجة في الدنيا تمنعني أني أزورك وتحس بوجودي يا أغلى حاجة في حياتي ربنا يرحمك يابابا وكل أمواتنا يارب".

وفاة طلعت زكريا

وغيب الموت الفنان المصري طلعت زكريا، في أكتوبر العام الماضي عن عمر يناهز الـ 58 عاما، إثر أزمة صحية تعرض لها وتسببت في دخوله إلى أحد المستشفيات حتى إعلان الوفاة.