دخل في غيبوبة كاملة.. ندى رحمي تكشف تطورات مصطفى حفناوي الصحية

علاقات و مجتمع

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال اليومين الماضيين، عقب انتشار صور الإنفلونسر مصطفى حفناوي، داخل إحدى المستشفيات، بعد تعرضه لجلطة دماغية مفاجئة دخل على إثرها في غيبوبة.

وسرعان ما تحولت منصات السوشيال ميديا لحملات دعاء من أجل اليوتيوبر الشهير، والذي يحظى بشعبية كبيرة عبر حساباته الشخصية.

وانتشرت خلال الساعات الماضية الآلاف من المنشورات التي تطالب بالدعاء لـ"حفناوي" في أزمته الصحية الحالية، وكانت من ضمن هؤلاء الفنانة والمذيعة ندى رحمي، والتي شاركت بصورة تجمعها بالإنفلونسر عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، تطلب من متابعيها الدعاء له، كاشفة عن تطور حالته الصحية.

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وقالت رحمي خلال تعليقها على الصورة، "ربنا يشفيك يا حفناوي، ويقومك لأهلك وأصحابك اللي بيحبوك بخير وصحة يارب، من فضلكم الدعاء لمصطفي حفناوي".

وأشارت رحمي خلال منشورها،"الدعاء يغير الأقدار.. حالته متدهوره جدًا، و دخل في غيبوبة كاملة، والوعي صفر".

وكشف اليوتيوبر عمرو راضي، عن أن "حفناوي" تعرض لجلطة دماغية مفاجئة، أدت لاحتجازه بأحد المستشفيات.