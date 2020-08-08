علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة نادين نسيب نجيم، فيديو صورته بهاتفها المحمول للحظة المشؤومة التي تعرضت خلالها للإصابة في انفجار مرفأ بيروت، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. Advertisements وظهر في الفيديو قرب مكان الانفجار لمنزل نادين، وكتبت في تعليقها على الفيديو "اللحظة المشؤومة! كنت ماسكة التلفون وصرخت". وأضافت: "هل قد كنت قريبة بشكر الله ألف مرة إنه بعدني عايشة". وكانت نادين نسيب قد تعرضت لإصابة شديدة خلال انفجار مرفأ بيروت أدى لخضوعها لعملية جراحية لمدة 6 ساعات، وعلى إثرها خيطت وجهها حوالي 40 غرزة.

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كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. نادين نجيم توثق لحظة إصابتها في انفجار بيروت: الحمد لله إني عايشة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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