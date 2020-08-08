يعزز صحة القلب ويقي من الإمساك... 8 فوائد للتين الشوكي

صحة

تعد فاكهة التين الشوكي من الأكلات الصيفية التي ينتظرها الكثيرين من العام للعام وأشيع مؤخرًا أنها تسبب الإمساك بسبب كثرة بذورها.

وقدم موقع organicfacts الطبي الأمريكي، 8 فوائد للتين الشوكي من بينها أنه يقي من الإمساك بعكس ما هو شائع عنه، فضلا عن أن ثمرة واحدة منه تحتوي على أكثر من ثلث احتياجات الجسم اليومية بأكمله من فيتامين سي، فضلا عن فوائد أخرى وهى:

1 يرفع المناعة حيث يحتوي التين الشوكي على نسبة كبيرة من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات، تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعي وحمايته من الأمراض.

2- يقوي العظام والأسنانبما يحتوي من نسب كالسيوم تقي من مرض هشاشة العظام.

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3- يقي من حدوث الإمساك والانتفاخبما يحتويه من نسبة أليفاف عالية وماء تسهل مرور فضلات الطعام من القنوات الهضمية.

4- يساعد على تعزيز صحة القلب ويحتوى على بعض الخصائص التي تعمل على الوقاية من الإصابة بالأمراض المزمنة.

5- تبين لباحثي جامعة أريزونا أن التين الشوكي يحتوي على مواد محاربة للأورام السرطانية.

6- يحمي من أعراض شيخوخة البشرة بما يحتوية من مواد مضادة للأكسدة.

7- يساعد على خفض الوزن بما يحتويه من ألياف تسهم في الشعور بالشبع ما يقلل نسبة السعرات الحرارية الداخلة للجسم.

8- يسهم التين الشوكي في تقليل التهابات الجسم خاصة في حالات مثل التهاب المفاصل أو إجهاد العضلات.