الامارات | مصنع لإنتاج لقاح إكسفورد لـ«كورونا» في البرازيل.. مبادرة يقودها ملياردير

شكرا لقرائتكم خبر عن مصنع لإنتاج لقاح إكسفورد لـ«كورونا» في البرازيل.. مبادرة يقودها ملياردير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعتزم مؤسسة الملياردير البرازيلي جورجي ليمان ومؤسسات تجارية أخرى تمويل بناء مصنع لإنتاج لقاح لمرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا المستجد تطوره جامعة أكسفورد وشركة الأدوية أسترا زينيكا.

وقالت مؤسسة ليمان في بيان أمس الجمعة إن تكلفة المصنع 100 مليون ريال برازيلي (18 مليون دولار) وسيتم التبرع به لأهم مختبر للبحوث والتطوير في مجال الطب الحيوي في البرازيل، وهو مؤسسة أوسوالدو كروس المعروفة أيضا باسم فيوكروس.

وأضافت أن المصنع سيكون جاهزاً لإنتاج 30 مليون جرعة لقاح شهرياً اعتباراً من بداية عام 2021.

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ويقترب عدد وفيات كوفيد-19 بالبرازيل من 100 ألف حالة، في أسوأ تفش لفيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة.

وترى الحكومة البرازيلية أن اللقاح البريطاني هو أبرز اللقاحات الواعدة التي يطورها الباحثون في أنحاء العالم.

ويجري اختبار لقاح أكسفورد/أسترا زينيكا على متطوعين برازيليين في دراسة تقودها الجامعة الاتحادية في ساو باولو، وتمولها أيضاً مؤسسة ليمان.

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