عروس بيروت تحكي تفاصيل جلسة تصوير لم تكتمل: ضغط الانفجار طيرنا

علاقات و مجتمع

حكت الدكتورة إسراء السبلاني، والشهيرة بـ"عروس بيروت" تفاصيل جلسة التصوير التي لم تكتمل بسبب انفجار مرفأ بيروت بلبنان.

وقالت "السبلاني" خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "cbc" إنها كانت تنتظر هذا اليوم منذ 3 سنوات وكانت تأجله كل عام للعام الذي يليه حتى أتت الفرصة المناسبة.

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وأوضحت أنها كانت تجري جلسة تصوير في شارع الصيفي بوسط بيروت وكانوا يلتقطوا بعض الصور قبل حفل الزفاف لافتة إلى أنها لاحظت تغير لون السماء وحدث انفجار مرعب مضيفة: "ضغط الانفجار طيرنا والمسرح اتحول لمدينة أشباح في ثواني".

وأشارت إلى أن زوجها اصطحبها بسرعة للاختباء داخل أحد المطاعم وأنها كانت تفكر وقتها في وفاتها وأنها ستموت بسرعة ولن تشعر بالموت وأنها اعتقدت أن هذه اللحظات ستخسر فيها أحلامها وتمنت أن يعطيها الله لحظات لتودع أهلها.

العريس أحمد صبيح أكد أن كل شيء حوله "طار" في الجو بلا استثناء وأنه كان يبحث عن زوجته وجرى بها لداخل المطعم واطمئن عليها وتأكد من عدم إصابتها أو إصابة المصور.