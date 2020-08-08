الحزن يخيم على السعوديين بعد رحيل هدى الحربي: دعمت طفلتيها في مرضهن النادر

علاقات و مجتمع

حزن كبير خيم على مواقع التواصل الاجتماعي بعد رحيل سيدة لم تكن من مشاهير المجتمع، بل أنها نالت شهرتها بطريقتها اللافتة في التعامل مع مرض ابنتيها النادر "النيمان بيك"، وفقا لصفحتها الرسمية على "تويتر".

"أم ليان وراما الدخيل".. هكذا عرفت الراحلة والتي تصدر هاشتاج يحمل اسمها، أمس الجمعة، قائمة الأكثر تداولا على "تويتر"، بعد إعلان وفاة هدى الحربي وهي حامل، بعد صراعها مع فيروس كورونا.

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وعرفت الحربي باسم "أم ليان وراما الدخيل"، بعد مناشدتها بالدعاء لابنتيها ليان وراما اللتين أصيبتا بمرض نادر، غير أن ليان توفيت قبل عامين لتلحق بها والدتها متأثرة بإصابتها بكورونا.

آلاف التعليقات انتشرت على منصات التواصل التي سيطر عليها الحزن، ودعوا لها بالرحمة والمغفرة، الأمر الذي جعل الهاشتاج يصبح الأعلى تداولا في السعودية.

وتداول رواد "تويتر" مضمون الرسالة الأخيرة "لأم ليان وراما"، والتي قالت فيها: "الله يسعدكم ادعولي وضعي حرج وتحت التنفس وماقدر أرد ولا أتكلم تكفون ادعولي واللي يتصل ماقدر أرد أنا يله قدرت أكتب".