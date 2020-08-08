بنطلون شفاف وكاش مايوه.. 3 أزياء لـ دينا الشربيني مع عمرو دياب بالساحل الشمالي

لايف ستايل

تلفت الأنظار بأزيائها الصيفية، التي أطلت بها مع الفنان عمرو دياب، خلال استمتاعهما بالعطلة الصيفية في إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي.

"هن" رصد 3 إطلالات صيفية لدينا الشربيني، خلال تواجدها مع "الهضبة"، خلال الفقرات التالية.

ظهرت الفنانة ببنطلون أزرق شفاف، والذي تميز بأنه منقوش، بالإضافة إلى "هاف ستومك" أبيض اللون، مع إكسسوارت ذهبية، في أحدث ظهور مع "الهضبة".

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خلال قضائها العطلة الصيفية مع الفنان عمرو دياب، ظهرت بـ"كاش مايوه" أسود بدون بطانة، وبفتحة جانبية.

ظهرت "الشربيني" بفستان بدون أكمام طويل وفضفاض ومنقوش، في فيديو قصير، لا تتجاوز مدته الدقيقة الواحدة، يجمعها بالمطرب عمرو دياب، خلال تسجيل رسالة مصورة إلى الشاعر تركي آل الشيخ، وهو أول مقطع فيديو يسجله "الهضبة" مع الفنانة الشابة منذ ارتباطهما.

يشار إلى أن المطرب عمرو دياب، قضى أسبوعا بين مدينتي الجونة والساحل الشمالي، بعد نجاح أغنيته الجديدة "يا بلدنا يا حلوة" التي طرحها يوم وقفة عرفات، بالتعاون مع إحدى شركات الاتصالات، بصحبة دينا الشربيني، حتى استقرا في قرية "هاسيندا".