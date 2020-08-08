الخوص الكبير والمكتوب عليه أسماء.. موضة شابوهات الصيف 2020

لايف ستايل

الجلوس على البحر والحماية من أشعة الشمس الضارة، يتطلب ما هو أكثر من نضارة شمسية، فيجب أن تتسلح الفتيات بالصن بلوك، والنظارة الشمسية، والملابس الخفيفة القطنية الفاتحة بالإضافة إلى ارتداء شابو لمنع الشمس من الوصول إلى الرأس والعينين والأكتاف، وفي كل عام تظهر موضة جديدة للصيف، ويستعرض التقرير التالي موضة شابو 2020، بحسب خطوط الموضة العالمية ومجلة GQ، ومجلة فوج.

الشابو الكبير

يتميز صيف 2020 بشابو كبير للغاية للارتداء خلال التواجد على شاطئ البحر، ويتمير هذا الشابو بأنه لا يحمي الوجه وحسب من أشعة الشمس وإنما يمتد تأثيره للأكتاف أيضاف.

وهذا الشابو من الخوص أو القماش.

الشابو الشفاف

تماشيا مع السليبرز الشفافة الموجودة حاليا ضمن خطوط موضة 2020، فإن الشابو الشفاف أيضا هو موضة جديدة لهذا العام.

الاسم

يعتبر الشابو الذي يطبع أو يرسم عليه يدويا اسم صاحبته هو موضة منتشرة جدا في العالم لعام 2020، ويتميز هذا الشابو بكبر حجمه، وصناعته من الخوص.

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التايجر

البرنت التايجر في الفساتين والمايوهات والشابو أيضا هو موضة لها العام.

الشابو التقليدي

الخوص والذي يتميز بفيونكة أو شريطة ملونة في المنتصف، لا يزال ضمن موضة عام 2020، فهو من الكلاسيكيات التي لا تبطل.

كما أنه يمكن ارتداء الكاب في الشمس، خلال فترة الصيف لتجنب الإصابة بضربة شمس أو أي مخاطر صحية أخرى.