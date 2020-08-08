"الصحة العالمية" تزف بشرى سارة بشأن لقاحات كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن الدكتور تيدروس ادهانوم غبريسيوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أن هناك ستة لقاحات فى مرحلة جيدة من التجارب السريرية من بين قرابة مائتى لقاح تتعلق بمرض كورونا المستجد.

و أكد غبريسيوس في تصريحات له سعي المنظمة لأن يكون اللقاح متاحا للجميع فى كل البلدان بغض النظر عن كونها متوسطة أو منخفضة الدخل.

من جانبه أكد الدكتور مايك رايان المدير التنفيذى لبرنامج الطوارئ بالمنظمة أنه من المهم للغاية توخى الحرص فى مسألة أمان و فعالية أى من اللقاحات المنتظرة و الآثار الجانبية لكل منها.

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