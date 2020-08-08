كتب: هن - 03:05 ص | السبت 08 أغسطس 2020

يفضل الكثير تناول الكبدة ولكن يبحث عن طريقة مختلفة لتناولها ولذلك تقدم "هُن" شيش كبدة على طريقة الشيف أميرة شنب. مقادير شيش كبدة كيلو ونصف كبدة مكعبات 2 طبق مشروم صحيح فلفل ألوان مكعبات بصل أحمر مكعبات عصير ليمون خل أبيض ماء بصل Advertisements 1 ملعقة كبيرة صلصة ملح فلفل كمون كزبرة جافة مطحونة حبهان بودرة أسياخ خشب طريقة تحضير شيش كبدة تتبل الكبدة بعصير ليمون وماء بصل وخل وكمون وحبهان وكزبرة وصلصة طماطم وملح وفلفل في أسياخ يوضع المشروم والكبدة ثم بصل مكعبات وكبده وفلفل ألوان مكعبات توضع أسياخ الكبدة في جريل مدهون زيت تقدم في طبق مغطى بأوراق البقدونس

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل شيش كبدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.