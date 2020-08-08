10 علامات لكره صديقتك لكِ دون أن تدري.. انتبهي لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

لا شيء يفوق أهمية الصداقة في العلاقات الإنسانية، فمن الضروري اختيار الخليل الوفي والأمين، الذي يساندك ويساعدك على مسيرة الحياة في الدنيا.

ولكن قد يقعنا الحظ في صديق سيئ لا يريد الخير لك، ولهذا أورد موقع "برايت سايد"، أبرز العلامات التي تدل على أن صديقك يكرهك دون أن تدري.

1- نجاحك لم يسعدها

إذا أخبرت صديقتك عن نجاحك ورد فعلها الفوري هو تغيير الموضوع عن طريق الشكوى من إخفاقاتها، فهي لا يهتم بالأشياء الجيدة التي تحدث في حياتك، ولا تحبها.

2- تشعر بالإرهاق بعد التحدث معها

عندما نلاحظ أنه بعد التحدث إلى صديق، نشعر بالتعب أو قد نُصاب بصداع، فإن لذلك أسباب ذلك نفسية جسدية، لأن جميع أجهزة الجسم متصلة ببعضها، وعدم الراحة العاطفية تجعلنا نشعر بالسوء الجسدي.

3- تشعرين أنك تريد إخفاء شيء عنها

يمكن أن يجعلك تغيير الاهتمامات، أو التجارب السلبية السابقة معها، أو بعض المشاعر غير الواضحة الأخرى لا تريد إخبارها عن أشياء معينة حتى لو كنتِ معتادة على مشاركتها كل شيء معه.

4- تهينك إذا رفضت الاستماع إليها في أي وقت

هناك بعض اللحظات التي تتطلب دعما من صديق، لكن صديقتك السيئة قد يتصل بك في وقت متأخر من الليل وتطلب منك الاستماع إليها وستهينك إذا رفضت، يعتبر الدعم مهم حقا للعلاقة الوثيقة ولكن لا يجب أن تكون بمثابة معالج نفسي أو وسادة للبكاء.

5- تسلط الضوء على مزاياها عبر عيوبك

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تبدو قوية وواثقة وتنتقد كل من حوله بما فيهم أنت، وفي الواقع، ربما لديها تقدير منخفض بالذات وتحاول إخفاءه.

6- درامية للغاية وتتحدث فقط عن مشاكله

تتحدث دائما عن مدى سوء حياتها، حيث إنه يحب التفكير في مقدار الألم التي بداخلها، والإساءة بسهولة ورؤية الجوانب السلبية للحياة فقط.

7- إنها تستخدمك:

إذا طلبت منك بانتظام "سُفلة" أو السماح لها بإجراء مكالمة هاتفية، أو مساعدتها في تجديد ديكور شقتها، فهذه علامة سيئة حقا، حيث يرى هؤلاء الآخرين كوسيلة للوصول إلى أهدافهم الخاصة.

8- إنها تنتقدك:

قد تسأل صديقك، "هل أبدو سيئًا؟" أملا في إجابة سلبية، وستقول صديقتك شيئا مثل: "نعم، هناك شيء خاطئ فيك، لديك دوائر مظلمة تحت عينيك أو فستانك صغير جدا"، إذا حدث ذلك مرة أو مرتين فقط، فيمكن تفسيره بمزاج سيئ، ولكن إذا كانت تنتقدك طوال الوقت، فهذه علامة مقلقة، يعتقد علماء النفس أن هذه طريقة للناس لتعويض عيوبهم.

9- تعطيك نصيحة خاطئة بشكل واضح:

"اتركه! لا تحتاجه!" هذه هي الطريقة التي يتفاعل بها صديق سام عندما تقرر إخباره عن مشكلة بسيطة مع صديق لك آخر، ويدل ذلك على أنه أو أنها تشعر بالغيرة من علاقتك به.

10- يتركك بمجرد أن يكون له صديق جديد:

تنسى صديقتك الجميع بمجرد العثور على صديق جديد، لا ترد على مكالماتك ورسائلك النصية وتجد أعذارا لعدم مقابلتك.