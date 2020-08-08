هل تسبب الكمامة قروح البرد في الفم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور إبراهيم:

يظن الكثير من الأشخاص أن ظهور قروح البرد في الفم ناتجة عن ارتداء الكمامة باستمرار، حيث إن منطقة الفم يمكن أن تكون أرضًا خصبة لوجود البكتيريا التي تسبب مشاكل كثيرة للبشرة.

ومن أكثر المشاكل التي تحدث للبشرة نتيجة ارتداء الكمامة، هي انتشار حب الشباب، والطفح التلامسي، لكنها لا تسبب قرح البرد.

وأشار موقع "the list" إلى أن تقرحات البرد أو بثور الحمى لا تنتج إلا عن فيروس يسمى الهربس الذي يؤدي إلى قرح البرد، والتي تظهر حول الفم وحول المناطق التناسلية.

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وينشط الفيروس عند التعرض لأشعة الشمس وجفاف الجلد المفرط، وتتلاشى من تلقاء نفسها أو بمساعدة بعض الكريمات، لذا ينصح باستخدام مرطب الشفاه وواقي الشمس.

وينصح الأطباء بعدم لمس القرح التي تظهر حتى لا تنتقل في أماكن متعددة في الجسم أو من شخص لآخر.

وأكد الأطباء أن ارتداء الكمامة ليس له علاقة بانتشار تقرحات البرد في الجسم، ولكن أثبتت الدراسات أنها نتجت عن الإجهاد والتوتر الذي أحدثه انتشار كورونا والذي ساعد على نمو فيروس هيربس.

كما يمكن أن يؤدي الإجهاد إلى إضعاف نظام المناعة لدى الإنسان، وانتشار القرح، لذا ينصح بالتحكم في الإجهاد والاستمرار في تمرينات الاسترخاء.