طريقة عمل الطرب في المنزل 

كتب: هن - 12:14 ص | السبت 08 أغسطس 2020

يعد الطرب واحدا من أشهر وألذ الأكلات المُعدة باستخدام اللحوم، حضريه لأسرتك في المنزل دون عناء أو تكلفة، فضلًا عن ضمان نظافته وجودته، وإليكِ الطريقة. مقادير الطرب كيلو لحمة مفرومة ملح فلفل أسود بهارات كفتة الحاتي ماء بصل تفل بصل بقدونس مفروم Advertisements 4 مناديل طرب من الجزار طريقة عمل الطرب في بولة عميقة، اخلطي اللحمة المفرومة مع تفل البصل والبقدونس والملح والفلفل والبهارات. قومي بتشكيل الكفتة أصابع، مستخدمة ماء البصل حتى تتماسك. يتبل المنديل بملح وفلفل أسود وماء بصل. غلفي الكفتة بالمنديل. قومي بالشواء حتى ينضج تمامًا ويقدم.

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