الامارات | «اكتشف صيفك».. مغامرات وعروض في أرجاء دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن «اكتشف صيفك».. مغامرات وعروض في أرجاء دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواصل «مفاجآت صيف دبي» تقديم أفضل ما في دبي للزوار والمقيمين من خلال حملة «اكتشف صيفك» الجديدة، التي تتضمن مجموعة من المغامرات الحماسية وأفضل التجارب والعروض والأنشطة العائلية في أنحاء دبي لهذا الصيف.

وتتألف حملة «اكتشف صيفك» من سلسلة تحديات متنوعة لفترة زمنية محددة في المطاعم والفنادق ومراكز التسوق والعديد من الوجهات الأخرى، لتتيح للمشاركين فرصة الفوز بباقة من التجارب الممتعة والوجبات الشهية والأنشطة العائلية، وغيرها الكثير.

وتتعاون الحملة مع 12 شخصية من أبرز المؤثرين والمؤسسات الرائدة في دبي لإطلاق تحديات جديدة تتضمن زيارة وجهات متعددة وإتمام خمس مغامرات مختلفة، بما في ذلك تجارب التسوّق والعديد من التجارب الأخرى لزيادة مستويات التشويق والمغامرة.

وتتميز الحملة بمفهوم فريد من المشاركة تتبادله نخبة من قادة الرأي والمؤسسات الرائدة الذين يشاركون عبر وسائل التواصل الاجتماعي ضمن خمسة مواقع ووجهات، إضافة إلى تحديات جديدة يجب على اللاعبين إتمامها في كل وجهة، لتقوم شخصية شهيرة أخرى بعد ذلك بإطلاق التحدي الجديد.

ويمكن للجميع المشاركة في الحملة عبر زيارة وجهات متنوعة والمشاركة في تحديات ممتعة للفوز بمجموعة من التجارب الرائعة في أنحاء دبي.

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كما يمكن المشاركة في الحملة عبر متابعة الشخصيات والجهات المستضيفة مثل كريس فيد، وهيفاء بسيسو، ونعومي دي سوزا، وداليا علي، ومثايل آل علي، وصالح البريك، ومؤثرين آخرين، إضافة إلى شرطة دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي، حيث سينشرون مقاطع فيديو يعلنون من خلالها عن أكثر الأماكن والتجارب التي يمكن الاستمتاع بها في دبي من خلال الصندوق الخاص بحملة «اكتشف صيفك».

يمكن للمتابعين على سبيل المثال قبول تحدي كريس فيد على وسائل التواصل الاجتماعي لإتمام خمس مهام مختلفة خلال 72 ساعة، بما في ذلك مشاهدة أحدث الأفلام في صالات ريل سينما وزيارة متنزه الواقع الافتراضي «فيرتشوال رياليتي بارك» في دبي مول، والاستمتاع بالشاي في فندق العنوان داون تاون، ثم التعرّف إلى الكائنات الفريدة الموجودة داخل «ذا جرين بلانيت» في سيتي ووك، وختام التحدي مع أشهى الأطباق اللبنانية في أحد مطاعم كريس المفضّلة، وكل ذلك خلال الوقت المحدد.

ويختتم المقدم الإذاعي مقطع الفيديو والتحدي الخاص به على وسائل التواصل الاجتماعي عبر تسليم صندوق «اكتشف صيفك» لإحدى الشخصيات أو الجهات المشاركة.

ويمكن الفوز بالصندوق الأصفر الافتراضي الذي يحتوي على قسائم مجانية تتيح لهم الاستمتاع بمجموعة من أروع التجارب والوجبات والأنشطة العائلية في أشهر المعالم الترفيهية في مختلف أنحاء دبي، وذلك عند تسجيل وصولهم إلى الوجهة الجديدة أثناء رحلتهم لإتمام التحديات كافة في الوقت المحدد.

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