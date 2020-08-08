الامارات | 5 نصائح للتمتّع بمناعة أقوى

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شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح للتمتّع بمناعة أقوى والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 08 أغسطس 2020
يحتل الاهتمام بجهاز المناعة في «زمن كورونا» سلّم الأولويات، للدور الكبير الذي يلعبه في مقاومة الجائحة وحماية الجسم. وتتدفق المراكز الطبية والبحثية هذه الأيام بالنصائح التي يقدمها الخبراء للتمتع بمناعة قوية قادرة على حماية الجسم من الأمراض، ومن هذه النصائح:
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.