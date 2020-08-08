الامارات | 5 نصائح للتمتّع بمناعة أقوى

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح للتمتّع بمناعة أقوى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 08 أغسطس 2020

يحتل الاهتمام بجهاز المناعة في «زمن كورونا» سلّم الأولويات، للدور الكبير الذي يلعبه في مقاومة الجائحة وحماية الجسم. وتتدفق المراكز الطبية والبحثية هذه الأيام بالنصائح التي يقدمها الخبراء للتمتع بمناعة قوية قادرة على حماية الجسم من الأمراض، ومن هذه النصائح:

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