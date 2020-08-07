بالصور.. كواليس الخطوبة المزيفة لـ أحمد عز على ابنة محامي عمرو دياب

علاقات و مجتمع

"ألف مبروك يا نجم"، و"عروستك زي القمر".. كانت تلك أبرز عبارات التهاني والمباركات، التي تلقاها الفنان أحمد عز، من محبيه عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، عقب تداول صور تجمعه بشابة ظهرت في الصور بإطلالة بيضاء.

الصور المتداولة جرى التقاطها في عيد ميلاد ابنة أشرف عبدالعزيز، محامي المطرب عمرو دياب، والعديد من المشاهير، والذي ظهر بجوار ابنته، التي ظهرت بفستان "كاجوال" أبيض اللون، والذي تميز بأنه متوسط الطول ومزين بنقوش، مع تسريحة شعر انسيابية ومكياج بسيط، بينما ظهر "عز" بـ"شورت" و"تيشرت" فاتح اللون، و"كاب"، وفقا لما نشره المحامي وابنته على موقع الصور انستجرام.

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لم يعلق الفنان أحمد عز، على "الخطوبة المزيفة"، من خلال بيان إعلامي أو عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وفي الشهر الماضي، احتفل الفنان أحمد عز، بعيد ميلاده، وسط تهنئة زملائه في الوسط الفني والإعلامي، عبر إنستجرام.