علاقات و مجتمع
"ألف مبروك يا نجم"، و"عروستك زي القمر".. كانت تلك أبرز عبارات التهاني والمباركات، التي تلقاها الفنان أحمد عز، من محبيه عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، عقب تداول صور تجمعه بشابة ظهرت في الصور بإطلالة بيضاء.
الصور المتداولة جرى التقاطها في عيد ميلاد ابنة أشرف عبدالعزيز، محامي المطرب عمرو دياب، والعديد من المشاهير، والذي ظهر بجوار ابنته، التي ظهرت بفستان "كاجوال" أبيض اللون، والذي تميز بأنه متوسط الطول ومزين بنقوش، مع تسريحة شعر انسيابية ومكياج بسيط، بينما ظهر "عز" بـ"شورت" و"تيشرت" فاتح اللون، و"كاب"، وفقا لما نشره المحامي وابنته على موقع الصور انستجرام.
لم يعلق الفنان أحمد عز، على "الخطوبة المزيفة"، من خلال بيان إعلامي أو عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وفي الشهر الماضي، احتفل الفنان أحمد عز، بعيد ميلاده، وسط تهنئة زملائه في الوسط الفني والإعلامي، عبر إنستجرام.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. كواليس الخطوبة المزيفة لـ أحمد عز على ابنة محامي عمرو دياب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.