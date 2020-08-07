خلطات التقشير بأحماض الفواكه

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 7 أغسطس 2020 10:44 مساءً - تتنوع الوسائل والطرق التي تعتمدها السيدات للعناية ببشرتهنّ، وتعدّ عملية تقشير البشرة وإزالة الجلد الميت منها أفضل طرق العناية بها.

وتتنوع الوسائل التي تعتمدها السيدات في عملية التقشير فالبعض منهن يلجأن لمراكز التجميل للحصول على العناية الكاملة ، بينما تلجأ البعض منهنّ للمستحضرات التي تتوفر في الصيدليات والتي تحوي المركبات الكيميائية الفعّالة التي تفي بالغرض . وبالبحث عن المواد التي تعتبر فعّالة أكثر من غيرها في عملية التقشير تبرز المقشرات الكيميائية التي ترتكز على أحماض الفواكه، والتي يتم استخدامها من قبل خبراء التجميل حول العالم.



مقشر أحماض الفواكه بالبابايا والاناناس

تقشير البشرة



هذه الخلطة فعالة لإزالة طبقات الجلد الميت كما تنظيف المسام لإزالة الشوائب وإعادة الإشراقة للبشرة، فلا تتأخري في تجربتها.



المكونات



كوب من فاكهة البابايا المقطعة

كوب من الاناناس الطازج وليس المعلب

ملعقتان كبيرتان من العسل الأبيض



طريقة التحضير



ضعي الفواكه في الخلاط لسحقها جيداً ثم أضيفي العسل مع تحريك المزيج جيداً.

بعد غسل وجهك وتجفيفه، طبقي الخلطة كقناع على وجهك مع تفادي منطقة العينين.

اتركي الخلطة على وجهك لمدة 7 دقائق، ثم افركيها بلطف بشكل دائري.

اغسلي بعد ذلك وجهك بالماء البارد والغسول، وجففي بشرتك من خلال التربيت وليس الفرك.

كرري هذه الخلطة مرة واحدة في الأسبوع لا اكثر لتفادي تهيج البشرة.

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مقشر احماض الفواكه بالمانجو

تقشير البشرة



أما إن لم تتوفر لديك المكونات أعلاه، أو إن كنت تبحثين عن مقشر من احماض الفواكه له أيضاً فعالية في تفتيح البشرة، فإليك الخلطة المضمونة التالية.



المكونات



مقدار ملعقتين كبيرتين من قطع المانجو الطازجة

ملعقة كبيرة من الشوفان المطحون

ملعقة كبيرة من الحليب كامل الدسم



طريقة التحضير



ضعي المكونات في الخلاط للحصول على مزيج متجانس.

بعد تنظيف وجهك وتجفيفه جيداً، طبقي الخلطة على البشرة مع التدليك بشكل دائري لمدة 10 دقائق.

اتركي الخلطة لمدة 5 دقائق إضافية ثم اغسلي البشرة بالماء البارد والصابون.

استخدمي مقشر المانجو هذا مرتين في الاسبوع للحصول على النتيجة المرجوة.

فما الذي تنتظرينه؟ اختاري من بين خلطتي مقشر احماض الفواكه أعلاه ما يناسبك واعتمديها بشكل دوري لبشرة مشرقة وخالية من الشوائب.

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