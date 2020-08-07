فوائد الماء والملح للوجه ..جمالية وطبية

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 7 أغسطس 2020 10:44 مساءً - للماء والملح فوائد عديدة للإنسان، وعلى الرغم من استخدامهما منذ القدم في عدة أغراض صحية وعلاجية، إلا أننا لا نزال نستخدمهما بمجالات متعددة، لما لهما من مزايا متنوعة، إذ يساعدان الإنسان على التخلص من عدة مشكلات صحية قد تواجهه.



ويعد الماء والملح أحد المحاليل المفيدة للإنسان، بإضافة الملح إلى الماء، وتذويبهما جيدا، ثم وضع الخليط على النار حتى يغلى، وبعدها يُغطى الخليط ويوضع على النار لمدة 3 دقائق، ثم يُترك ليبرد تماما، وحفظه في وعاء معقم، بحيث يسهل فتحه وغلقة عند الحاجة لاستخدامه.



وخلال السطور التالية؛ يقدم لك "الخليج 365. نت" فوائد الماء والملح للوجه، وكيفية استخدام محلول الملح، للحصول على بشرة نضرة ومشرقة.



أولا: فوائد الماء والملح للوجه

فوائد الماء والملح للوجه



تتعدد فوائد الماء والملح على صحة الإنسان عامة، والوجه خاصة، إذ يلعب الماء بمفرده دورا كبيرا في ترطيب البشرة، كما يعد الملح مصدرا مفيدا في التقليل من الالتهابات ويخلص البشرة من المشاكل الجلدية التي تتعرض لها.



ويمكن استخدام محلول الملح بعد إزالة آثار المكياج وغسل الوجه بالماء والغسول، ثم غسله بمحلول الملح وتركه على الوجه لمدة 10 دقائق، ثم غسل الوجه بماء فاتر.



ومن فوائد محلول الملح:

فوائد محلول الملح



1- تنظيف عميق للوجه، ويفضل وضعه في نهاية اليوم.

2- التخلص من آثار حب الشباب في وقت سريع.

3- التخفيف من تورم وإحمرار الوجه.

4- غلق مسامات الوجه الواسعة، وإزالة خلايا الجلد الميتة.

5- إزالة الرؤوس السوداء والبثور الموجودة بالوجه، فهي من أكثر المشاكل المزعجة للفتيات خاصة.

6- تخليص الوجه من البكتيريا والأوساخ.

7- يمنح البشرة نضارة فائقة وملمسا ناعما.

8- التخلص من حساسية الوجه ومكافحتها.

9- تقشير البشرة، وتخليصها من الزيوت الزائدة المتراكمة عليها.

10- المساهمة في التئام الجروح والخدوش الموجودة على الوجه.

11- مقاومة التجاعيد والانتفاخات التي تظهر حول العين، وكذلك الخطوط الرفيعة على الجبين.

12- التخلص من علامات الأرق والإرهاق على الوجه.

13- تنشيط الدورة الدموية في الوجه.

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