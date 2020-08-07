أجمل إطلالات جنيفير لوبيز من حسابها على انستقرام

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 7 أغسطس 2020 10:44 مساءً - تشتهر النجمة العالمية جنيفير لوبيز بإطلالالتها المميزة والجريئة، إذ تتمتع بجسم رشيق يساعدها على ارتداء ما ترغب به. ودائمًا ما تلفت جنيفير لوبيز الأنظار خلال إطلالتها المختلفة، فهي تتمتع بأسلوب خاص في الأزياء يميزها عن الآخرين.

وفي هذا الألبوم؛ جمعت لك "الخليج 365. نت" مجموعة من أجمل إطلالات جنيفير لوبيز، التي ظهرت بها في مناسبات متعددة.



جنيفير لوبيز بـ جمبسوت قصير

جنيفير لوبيز بجمبسوت قصير



في هذه الإطلالة؛ اعتمدت النجمة جنيفير لوبيز جمبسوت قصيرًا باللون الأبيض، ونسقت معه حذاء ذا كعب عال.

ونسقت جنيفير لوبيز ساعة يد من الذهب الأبيض، واعتمدت تسريحة شعر منسدل، وتقسيمه لنصفين من الأمام.

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جنيفير لوبيز في إطلالة هادئة باللون الأبيض

جنيفير لوبيز في إطلالة هادئة باللون الأبيض



ظهرت النجمة العالمية جنيفير لوبيز في إطلالة هادئة، مرتديةً بنطلونًا عريضًا عالي الخصر، وبلوزة قصيرة باللون الأبيض، وبأكمام طويلة.

واعتمدت مع هذه الإطلالة تسريحة شعرٍ قصيرٍ منسدلٍ، وتطبيق مكياج نيود، يضفي على إطلالتها قدرًا من الجاذبية والأناقة.



جنيفير لوبيز بجمبسوت طويل

جنيفير لوبيز بجمبسوت طويل



في إطلالة أنيقة؛ ظهرت النجمة جنيفير لوبيز مرتدية جمبسوت طويلًا باللون الأبيض، وبتصميم الأوف شولدر.

ونسقت لوبيز مع هذه الإطلالة حذاءً ذا كعب عال، وتسريحة شعر أنيقة، لتبرز أنوثتها وجمالها.

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جنيفير لوبيز بفستان ماكسي طويل

جنيفير لوبيز بفستان ماكسي طويل



ظهرت جنيفير لوبيز في هذه الإطلالة، مرتدية فستانًا ماكسيًا طويلًا، ونسقت معه قبعة من نفس قماش الفستان.

ومع هذه الإطلالة؛ نسقت جنيفير لوبيز حذاء ذا كعب عالٍ باللون الذهبي، ونظارة شمسية باللون الأسود.



جنيفير لوبيز بفستان سهرة طويل

جنيفير لوبيز بفستان سهرة طويل



ظهرت جنيفير لوبيز في هذه الإطلالة، مرتدية فستان سهرة طويلًا، من التول المطرز عند الصدر والأكمام، والساتان من عند الخصر وحتى ذيل الفستان.

ونسقت لوبيز مع هذه الإطلالة، حذاء ذا كعب عال، وشنطة صغيرة الحجم، واعتمدت تسريحة شعر قصير منسدل.

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جنيفير لوبيز بفستان منفوش

جنيفير لوبيز بفستان منفوش



في إطلالة جذابة لجنيفير لوبيز؛ ظهرت في إحدى المناسبات مرتدية فستانًا طويلًا منفوشًا مطبعًا بنقشة الأزهار، وبتصميم الكب.

ونسقت لوبيز مع هذه الإطلالة حذاءً ذا كعب عالٍ، وشنطة صغيرة الحجم، كما اعتمدت تسريحة شعر مرفوع على شكل كعكة عادية.



جنيفير لوبيز في إطلالة رياضية

جنيفير لوبيز في إطلالة رياضية



في إطلالة رياضية لجنيفير لوبيز؛ ظهرت مرتدية الكروب توب برقبة عالية وبأكمام طويلة، وبنطلون ضيق من نفس قماش الكروب توب.

واعتمدت جنيفير لوبيز مع هذه الإطلالة تسريحة شعر مرفوع على شكل كعكة عادية، ومكياج هادئ وبسيط.