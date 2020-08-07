طريقة تنسيق موديلات بليزر موضة 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 7 أغسطس 2020 10:44 مساءً - صمّمت دور الأزياء العريقة موديلات مبتكرة وعصرية من الجاكيتات البليزر والتي كشف عنها المصممون ضمن مجموعات الأزياء الجاهزة لموسم ربيع وصيف 2020، ما بين البليزر ذي القصة الرجالية والبليزر الفستان تنوعت القصات الأمر الذي يصب في صالح الأنيقات المهتمات بمواكبة أحدث صيحات الموضة العالمية، لهؤلاء نقدم نصائح لتنسيق القطعة الأكثر رواجًا هذا الصيف. تابعي المزيد:اختاري البليزر الملون موضة 2020 من وحي اطلالات الفاشينيستا

البليزر بطبعة المربعات موضة 2020 MAX MARA لا تزال صيحة طبعة المربعات مهيمنة على جاكيتات 2020، الجديد هذا العام هو إمكانية تنسيقها مع أزياء بطبعات مختلفة، نسقت ماركة ماكس مارا Max Mara البليزر الرمادي المطبع بخطوط سوداء متقاطعة مع توب وتنورة مكشكشه مزينة بنقوشات ناعمة، كما أعجبنا تنسيق دار فيرساتشي Versace للبليزر الـ Double breasted مع التنورة المشجرة. البليزر المحدد للجسم موضة الموسم ALTUZARRA Advertisements انتشرت هذا الصيف موضة البليزر المصمم على قياس الجسم fitted blazer، أحببنا البليزر الأزرق القصير الموقع من ماركة ألتوزارا Altuzarra والذي نسق مع قميص بياقات عريضة وكنزه خفيفة وتنورة مزينة بشقوق قصيرة، كما لفتتنا الإطلالة الكاجوال التي ظهرت بها عارضة سيلين Celine والتي ارتدت البليزر الأبيض مع قميص وبنطال جينز. تابعي المزيد:طرق تنسيق البليزر آخر موضة صيف 2020 من أشهر العلامات لإطلالة أنيقة

البليزر بأزرار على الجانبين آخر موضة ELIE TAHARI كالعادة احتلت الجاكيتات المصممة بأزرار على الجانبين Double breasted مجموعات الأزياء، نسقت ماركة إيلي تهاري Elie Tahari هذا البليزر الأبيض الطويل مع توب أسود وبنطال أسود منقط، بينما ظهرت عارضة برادا Prada ببليزر مغلق من الأمام مع قميص أزرق داكن وبنطال بيج واسع الأرجل. تابعي المزيد:البليزر الأبيض موضة ربيع وصيف 2020 وطرق تنسيقه

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