عبايات وجلابيات من وحي مشاعل الزنكوي

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 7 أغسطس 2020 10:44 مساءً - تحرص المذيعة والممثلة الكويتية مشاعل الزنكوي على التنوع في أسلوب أزيائها، وتهتم باختيار الأزياء التي تمثِّل الثقافة العربية في برامجها؛ كـالعبايات الخليجية والجلابيات التي تراعي بها ثقافتها ولون بشرتها وقوامها، لذا جمعنا لكنّ من وحيها عدة خيارات لأزياء عربية أنيقة، فاستوحين منها ما يناسب شخصياتكنّ ومناسباتكنّ.



خيارات الجلابيات الملونة

خيارات الجلابيات الملونة



اعتمدت مشاعل الزنكوي اختيار الجلابيات الملونة بعدة طرق؛ لزيّ مميز، ومنها ارتدت جلابية واسعة مصممة باللون الأحمر والأسود والأزرق، وزُينت برسوم صفراء وبيضاء وحمراء بطريقة عربية، وأكملت مظهرها بإكسسوارات ذهبية مميزة، وظهرت بجلابية زرقاء مصممة بأكمام واسعة من الأعلى، وزُينت من الأسفل بعدة طبقات ملونة بالفوشيا والأزرق والبرتقالي، وطُرزت بالفضي والأزرق؛ لمظهر محتشم وأنيق، وأطلّت بجلابية ذات طبقات مصممة من الأعلى بالبنفسجي ومزينة بالأحمر والذهبي والتطريزات الملونة، وصُممت من الأطراف بقماش شفاف ذي كشكشة سوداء؛ لزيّ عربي أنيق.

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تنسيقات الجلابيات الناعمة

تنسيقات الجلابيات الناعمة



فضّلت الزنكوي ارتداء الجلابيات الناعمة بعدة طرق، ومنها تألقت بجلابية باللون الأزرق الساطع المصمم بطريقة فضفاضة مطرزة بالأحمر والأصفر والأبيض ومزينة بأكمام واسعة مكشوفة الأكتاف؛ لمظهر عصري، واختارت جلابية بيضاء مرسومة بالفوشيا بطريقة أنثوية جذابة، ونسقت جلابية بيضاء واسعة مصممة بأكمام قصيرة مطرزة بالأزرق مع بنطال أزرق، وأطلّت بجلابية ساتان باللون البيج مزينة بقماش أحمر طويل مرسوم بالبيج بطريقة عربية مميزة، فيما تجمّلت بجلابية سوداء مطرزة من الجزء العلوي بنقوش ذهبية مميزة، وتزينت بجلابية بيضاء مرسومة بالبنفسجي والأزرق بطريقة أنثوية مناسبة لأغلب التجمعات، وفي مظهر بسيط؛ تأنقت بجلابية بيضاء واسعة بالأسلوب البوهيمي المزين بالنقط والنقوش الحمراء.

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إطلالات العبايات الخليجية

إطلالات العبايات الخليجية



ارتدت مشاعل الزنكوي في برنامجها "مساء الخير يا كويت" عدة عبايات خليجية أنيقة، ومن أحدث إطلالاتها ظهرت بعباية سوداء واسعة مزينة باللون الأخضر في المنتصف وأطراف الأكمام، وسرحت شعرها بطريقة الويفي المنسدل والمرفوع من الأعلى، وأكملت مظهرها بإكسسوارات ذهبية ناعمة ومكياج مميز، وأطلّت بعباية سوداء لامعة مع فستان أسود فاخر، وزيّنت إطلالتها ببروش من علامة ديور وتسريحة مرفوعة للشعر، واعتمدت مكياجًا مرتكزًا على طلاء الشفاه الزهري بطريقة أنيقة، ونسقت عباية بيضاء مطرزة بخطوط متعرجة ذهبية مع فستان لامع ومجوهرات ذهبية، وأكملت مظهرها بتسريحة مرتفعة ومكياج قوي بمكياج العينين السموكي وطلاء الشفاه الداكن.