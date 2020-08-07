موديلات جمبسوت محتشمة للمحجبات من مُدونات الموضة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 7 أغسطس 2020 10:44 مساءً - يمنح الجمبسوت المرأة مظهرًا عصريًا ومميزًا، وهو من أفضل القطع التي تصلح لجميع المناسبات والأوقات والفصول، ويتميز بتنسيقه بأكثر من طريقة؛ كونه من أكثر القطع الرائجة التي تتماشى مع صيحات الموضة العالمية، ولمساعدة المحجبات في اختيار هذه القطعة بكل احتشام؛ جمعنا لكِ عدة موديلات ونصائح، يمكنكِ أن تستوحي منها أفكارًا لإطلالتك.



موديلات الجمبسوت المناسبة للمحجبات

جمبسوت للمحجبة زهري اللوزن بخطوط طولية وعرضية بيضاء

إن كنتِ من محبات تطبيق هذه الصيحة، اخترنا لكِ عدة موديلات محتشمة للجمبسوت، حيث يمكنكِ ارتداء جمبسوت زهري بخطوط طولية وعرضية بيضاء، واستكماله ببلوزة وحذاء وحقيبة باللون الأبيض؛ لمظهر أنثوي جذاب، أو اختيار جمبسوت كحلي بقصة واسعة من الأسفل، واستكمال ملحقاته باللون الأبيض لإطلالة حيادية، ويمكنكِ التأنق بجمبسوت أصفر مزين بطبعات الزهور مع بلوزة وحجاب باللون الأبيض؛ لمظهر عصري متناسق.

ولعاشقات اللون الأزرق، يعد الجمبسوت من أكثر الخيارات الملائمة لهن؛ حيث يمكن الظهور بجمبسوت جينز مصمم بقصة ناعمة مع بلوزة بيضاء وحجاب بألوان حيادية، أو تنسيق جمبسوت أزرق بأكمام طويلة مرفوعة وبنطال واسع، ومزين بالزهور الملونة لإطلالة صيفية، أو التألق بآخر سماوي مصمم بقصة واسعة وخفيفة، وإكمال ملحقاته باللون الأبيض.

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نصائح للمحجبات عند اختيار الجمبسوت

موديلات الجمبسوت المناسبة للمحجبات

هناك العديد من الطرق التي تساعدك على ارتداء الجمبسوت عزيزتي المحجبة بطريقة محتشمة، أولها اختيار الجمبسوت الفضفاض الذي يتميز بقصة البنطال الواسع؛ وذلك لضمان احتشامه وملاءمته لحجابك، كما يمكنكِ اختيار الجمبسوت بموديل بنطلون علاء الدين؛ كونه لن يحدد منطقتي الخصر والأرداف، وهناك عدة موديلات للجمبسوت تتميز ببعض الكسرات التي تغطي منطقة الأرداف، فتكون مناسبة للمحجبات.

ولتنسيقه يمكن ارتداء الجمبسوت الفضفاض مع معطف طويل، أو معطف من الجينز أو بليزر إن كان بأكمام قصيرة، وعند ارتداء الجمبسوت ذي الأكمام المكشوفة؛ يمكن اختيار بلوزة بيضاء أو بدرجة حيادية؛ لارتدائها أسفل الجمبسوت دون أن تكون إطلالتك مبتذلة.

أما عن الأقمشة والألوان، فيعد قماش الكتان أو القطن أو الشيفون من أفضل الأقمشة في قطع الجمبسوت المناسب للمحجبات، والذي يُصمم ببطانة داخلية؛ حتى لا يُبرز الجسم، أو يعطي شعورًا بارتفاع في درجة الحرارة.

وعن الألوان، فنحذركِ عزيزتي المحجبة من ارتداء جمبسوت بلون واحد؛ فهذا ما يفسد إطلالة الكثير من الفتيات، والأنسب كسر لون الإطلالة باختيار درجة مختلفة وملائمة للون الجمبسوت؛ كي لا تكون الإطلالة سيئة أو مملة، أما إن كنتِ ترتدين جمبسوت بألوان متعددة؛ فابحثي عن لون مميز من هذه الألوان، واختاريه ليكون هو لون حجابك.

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