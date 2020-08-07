تعرض منزلهما للسرقة.. من هي نيرفين فريد زوجة محمود الخطيب؟

علاقات و مجتمع

تقاسما سويا الصدمة والخوف، بعد سرقة منزلهما في السادس من أكتوبر، وسط ذهولهما من تلك الواقعة التي حظيت باتهام إعلامي وجماهيري واسعا، للاطمئنان على أسرة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

"لما نرجع نلاقى البيت اتسرق.. نحمد ربنا إن مكنش حد في البيت وقتها".. بتلك الكلمات أعلن حساب نيرفين فريد زوجة رئيس النادي الأهلي، عن تعرض منزلهما للسرقة، متابعة حديثها عبر فيس بوك: "الحمد لله على كل شيء... اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخلفنا خيراً منها"، وسط آلاف التعليقات الداعمة لـ"الخطيب" بعد سرقة منزله.

من هي زوجة محمود الخطيب؟

ويرصد "هن" أبرز المعلومات عن زوجة الخطيب، خلال الفقرات التالية:

- اسمها نيرفين فريد متولي.

- والد نيرفين هو اللواء فريد متولي، أحد الأبطال المشاركين في حرب أكتوبر 1973.

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- تعرف "الخطيب" على شريكة حياته داخل أروقة النادي الأهلي، وأُعجب بها، ثم تقدم إلى خطبتها.

- تزوجت من الخطيب عام 1982، في حفل زفاف حاشد، حضره العديد من نجوم الفن والرياضة.

- تحدث "بيبو" عن كواليس حفل زفافه، خلال لقائه في برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس، موضحا أنه دعا 500 شخص لحضور الحفل، إلا أنه فؤجئ بتواجد 1500 فرد، ورفضت إدارة الفندق الحصول على مبلغ مالي مقابل الخدمة الإضافية المقدمة لـ1000 مدعو، "ساعتها كان الفرد بـ16 جنيها بعد الخصم، وهما موافقوش ياخدوا 16 ألف جنيه على الناس الزيادة، وقالولي دي هدية".

- قالت زوجة رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، في تصريحات صحفية سابقة: "أنا بغير عليه".

- وصف "الخطيب"، زواجه بأنه "من نعم الله"، خلال فيلم تسجيلي بعنوان "بيبو"، عُرض على DMC.

- تحدث "الخطيب" عن سبب اختيار زوجته له، قائلا: "والله ما أعرف اختارتني ليه أساسا، مقلب وشربته".