منى فاروق تطالب متابعيها بالدعاء: من أبكى الناس قهرا أبكاه الله ذلا (صور)

علاقات و مجتمع

رسالة غامضة جديدة، نشرتها الفنانة مني فاروق، عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، عقب أسابيع من عودتها إلى مصر.

وقالت "منى": "من أبكى الناس قهرًا، أبكاه الله ذلا وقهرا"، مضيفة: "ربنا موجود وقادر على كل شيء.. يارب خير.. ادعولي"، مرفقة صورة لها بمكياج بسيط وتسريحة شعر انسيابية، وأزياء سوداء.

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وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي، مع المنشور، الذي حصد آلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: "ذل وقهر إيه؟.. طمنينا عليكي"، و"كله هيبقى حلو يا منى.. وهندعيلك"، و"خليكي قوية وانسي أي وجع".

يشار إلى أن منى فاروق، أعلنت منذ عدة أسابيع، عودتها إلى مصر، في منشور لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، عقب أشهر من محاولات الانتحار بسبب تعرضها لانتقادات باستمرار، وعدم تمكنها من العودة إلى وطنها.