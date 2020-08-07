وصفة سهلة لتحضير الكشك بالنعناع في المنزل

مطبخ

مذاق خاص، يُميز الكشك بالنعناع، الذي يعد من الوجبات التي تفضلها العديد من الأسر المصرية والعربية، وتبحث العديد من ربات البيوت عن طريقة تحضيرها في المنزل.

وقدمت الشيف غادة جميل، طريقة عمل الكشك باللحمة، في برنامجها "اتفضلوا عندنا"، المُذاع على قناة "سي بي سي سفرة".

مقادير كشك بالنعناع

- كيلو لحم.

- لتر لبن كامل الدسم.

- شرائح بصل.

- مرقة لحم.

- ملح.

- نعناع جاف.

- سمنة.

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- فلفل أسود.

- زبادي.

- دقيق.

طريقة تحضير كشك بالنعناع

1- خلط السمنة واللحم وملح وفلفل في طاسة على النار.

2- إضافة البصل المفروم ويترك على النار حتى ينضج.

3- وضع السمنة والدقيق في حلة على النار، ويقلب حتى يمتزج، ثم خلط اللبن مع الزبادي والمرقة ويضاف إلى الحلة.

4 - وضع اللحم في طبق التقديم ويصب عليه الكشك.

5- تزيين الكشك بالنعناع الجاف.