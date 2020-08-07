"قيادة السيارة تسرع التجاعيد".. إليكِ حل 8 مشاكل تهددك بالشيخوخة وكِبر السن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

تهتم النساء عادة بالبحث عن كل ما يحارب الشيخوخة وعلامات كِبر السن، وتسعى لتبدو كأنها أصغر سنا.

كما تعتقد العديد من الفتيات أن السر وراء ذلك، هو الأمصال والمستحضرات الكيميائية التي تعيد الشباب، ولكن الأمر يتعلق بتغيرات في نمط الحياه والشكل تجعلك أجمل وأصغر، نستعرض أبرزها وفقا لموقع "برايت سايد" الأمريكي.

1. تجنب وضع الكثير من المكياج

أصبح "الكنتور" اتجاهًا تفعله الكثير من الفتيات، معتقدين أنه سيعطي مظهرًا جذابا، لكنه ليس خيارًا جيدًا.

أيضًا يجب عليك تجنب استخدام الماسكارا على رموشك السفلية لأن هذا يمكن أن يلقي ظلالًا ويمنحك دوائر مظلمة وهمية وهالات سوداء.

2. ارتدي مقاس حمالة الصدر الصحيح والمناسب لكِ

يمكن أن تؤدي حمالات الصدر الفضفاضة إلى ترهل الثدي، لذا فإن ضعها بشكل مناسب وصحيح يساعدك على التخلص من تلك المشكلة، والموضع المثالي هو في المنتصف بين الكوع والكتف.

3. قيادتك للسيارة يمكن أن تسرع التجاعيد

نقضي الكثير من الوقت في القيادة، ونظرًا لأن نوافذ السيارة لا تحمينا من أشعة الشمس الخطيرة، فقد ينتهي بنا الأمر بمزيد من التجاعيد، خاصة على جانب واحد.

هذا هو السبب في أنه لا يجب أن تقود سيارتك أبدًا دون وضع واقي الشمس ووضعه على الوجهه والرقبة.

4. وضع أحمر الشفاه

مع تقدمنا في العمر، تتلاشى الخطوط الطبيعية حول شفاهنا، ولهذا السبب من الأفضل وضع أحمر الشفاه الأحمر أو الظلال الحمراء على الأقل.

لا يرمز هذا اللون إلى الشباب فحسب، بل يرمز أيضًا إلى الأنوثة والجمال والصحة.

5. تطويل رموشك وتظليلها

تطويل الرموش سيفتح عينيك ويجعلك تبدين مستيقظة وبشكل أصغر، جربي وضع بودرة الأطفال قبل استخدام الماسكارا.

ما عليكِ سوى غمس قطعة قطن وطلائها بها، وضعي في اعتبارك أيضًا استخدام "برايمر" لأنه سيبقي الماسكارا في مكانها ويمنحك الحجم والطول.

6- استخدمي البلاشر بطريقة صحيحة

ضعي أحمر الخدود على ارتفاع عظام الخد ولا تستخدميه في تجاويف الخدين.

7. تعلمي وضعيات الوقوف والجلوس الصحيحة

يمكن أن تجعلك الوضعية السيئة تبدو أكبر من عمرك الأصلي، تجنبي التراخي أثناء الجلوس على كرسي وعند الوقوف أو التحدث في الهاتف، وتجنبي حمل الحقائب الممتلئة والثقيلة، لن يؤدي ذلك إلى مظهر أصغر سنًا فحسب، بل يمكن أن يساعد أيضًا في آلام الظهر والرقبة والكتف والصداع وصعوبات التنفس والإرهاق.

8. امليئ دولابك بملابس زاهية

اقتني ملابس بألوان زاهية مثل الأخضر أو الأزرق أو الأبيض أو البرتقالي، هذه الألوان ستضيء وجهك وتظهر جمالك.

تخلصي من ملابسك ذات اللون الرمادي والأسود حتى لا تعطيكي سنا أكبر، ومع ذلك، وفي حالة رغبتك بارتداء ارتداء القمصان ذات الألوان الداكنة، فيجب عليكي استخدام المجوهرات والإكسسوارات الزاهية والملونة.