ماذا يحدث عند عدم ارتداء جوارب أسفل الأحذية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم:

أصبحت الموضة حاليا عدم ارتداء الجوارب أو إظهارها من الحذاء، ولكن لهذه الموضة عواقب على صحة القدمين، وفقا لما ذكر موقع "the healthy".

لا تقتصر الأضرار على الرائحة الكريهة فقط، بل أيضا يسبب عدم ارتداء الجوارب أسفل الحذاء خطر الإصابة بأمراض القدم مثل "قدم الرياضي".

ووفقًا لكلية طب الأقدام، فإن مزيج العرق مع جلد أو قماش الأحذية من الداخل يخلق الظروف المثالية للعدوى الفطرية.

وبحسب ما قالت أخصائية القدم إيما ستيفنسون من كلية طب الأقدام، فإن القدم تتعرق بمعدل نصف لتر يوميا في المتوسط لأن القدم الواحدة تحتوي على 250 ألف غدة عرقية، والأحذية من الداخل مصنوعة من خامات لا تمتص العرق، فيتم احتجاز الرطوبة والحرارة والبكتيريا داخل الحذاء.

وأشارت ميليسا بيك بيليانج، طبيبة أمراض جلدية أمريكية، أنه كلما زادت نسبة الرطوبة، استمر نمو البكتيريا والفطريات في القدم، وأن الجوارب بها مادة تعمل على إزالة الرطوبة، بالإضافة إلى منع أي نمو جرثومي أو فطري قد يستمر في الانتشار حتى بعد خلع الحذاء.

وبحسب موقع "the list" فإن الجوارب تحمي أصابع القدم من الألم ومن تلف جلد القدم عند تعرضه للحذاء مباشرة، وتعمل كحاحز وقائي بينهما، حيث إنها تمنع الاحتكاك، ومن دونها تظهر البثور المؤلمة.

كما تحتك الأجزاء العظمية البارزة في القدمين بالحذاء، مثل أصابع القدم والكعبين فيزيد خطر غرز أظافر القدم في اللحم.

وينصح الخبراء في اليوم الذي لا ترتدي فيه جوارب برش حذائك بمضادات التعرق في الصباح وترك أكياس الشاي الجافة داخلها طوال الليل، ليتم امتصاص الرطوبة الزائدة في الحذاء ويقلل من الرائحة الكريهة، واغسل قدميك وجففها جيدًا واترك حذائك يجف لمدة 48 ساعة.