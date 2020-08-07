احذر.. زغزغة الطفل تهدده بمشاكل خطيرة: تصل للاختناق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

اعتاد الكثير من الآباء والأمهات على زغزغة أطفالهم، اعتقادا منهم بأن ذلك يساهم في إسعاد الطفل وفرحته، ولكن الحقيقة أن هذا الأمر يمثل خطورة عليهم.

وطلب الدكتور أمير سليمان استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، بمراعاة الوالدين لبعض الأمور الخطيرة أثناء مداعبة الطفل حتى لا يسبب مشاكل صحية له، موضحا لـ"الخليج 365" خطورة الزعزغة، وهي كالتالي:

- الشخص الذي يداعب الطفل أحيانا يكون لديه أظافر طويلة، ما يؤدي إلى حدوث خدوش وجروح في جلد الطفل.

- يتسبب ذلك في حدوث إصابات في العضلات الخارجية، ما يساعم في شعور الطفل بالآلام، بالإضافة إلى الكدمات.

Advertisements

- يؤدي زغزغة الطفل بالقوة إلى التأثير عليه سلبيا، ما يسبب له الدخول في نوبات البكاء الشديدة، بالإضافة إلى سوء مزاجه.

- من الأمور الخطيرة أيضا، زغزغة الطفل أثناء وجود الطعام أو الماء في فمه، لأنه عندما يضحك يؤدي ذلك إلى ابتلاع الطعام في البلعوم ثم الحنجرة، وخاصة أن الأحبال الصوتية في ذلك الوقت (أثناء ضحك الطفل) تصبح مفتوحة، وبالتالي ينزل الطعام في مسار التنفس وليس في المرئ، ما يؤدي إلى حدوث الاختناق.

- كثرة تكرار الزغزغة مرات متواصلة في نفس الوقت، يؤدي إلى حدوث مشاكل تنفسية خطيرة.

وأشار "سليمان" إلى عادة أخرى سيئة وهي، إلقاء الرضيع في الهواء، وتمثل هذه العادة خطورة في أمرين، أولا تسبب مشاكل في المخ كالارتجاج أو النزيف في المخ، وثانيا تؤدي لحدوث كدمات في جدار الصدر من الخارج أو مشاكل تصل إلى قصور في الضلوع، خاصة لأن عظام الطفل يمتاز بالليونة.

ونصح استشاري طب الأطفال، بضرورة تقليل التواصل الجسماني بقدر المستطاع، بمعنى تجنب الهزار بالأيدي والقبلات والأحضان، ويمكن مداعبة الطفل من خلال الابتسامة في وجهه، تجنبا لمنع الحاق الضرر بالطفل.