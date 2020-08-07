فريش الصيف.. طريقة عمل عصير برتقال بالجزر

مطبخ
كتب: هن -
06:21 م | الجمعة 07 أغسطس 2020
عصير البرتقال يضفي حالة الانتعاش خاصة في أيام الصيف الحارة صباحا، وإضافة الجزر إليه يجعله مفيدا أكثر، كما يعلي من قيمته الغذائية ويعطي الجسم حاجته من الفيتامنيات المختلفة خلال اليوم.
ويمكنك تحضير عصير البرتقال بالجزر في البيت بخطوات بسيطة، سواء عصير فرش أو سموزي بالثلج.
المقادير
1/4 كيلو جزر.
1/4 كيلو برتقال.
زيت زيتون.
مياه للسلق.
عسل أبيض.
طريقة عمل عصير برتقال بالجزر
يقطع الجزر ويسلق في ماء للسلق ثم يترك ليبرد.
يستخدم ماء سلق الجزر مع الجزر ويضرب في الخلاط مع عصير البرتقال.
تضاف معلقة صغيرة زيت زيتون.
يحلى العصير بالعسل الأبيض ويضاف بشر زنجبيل لزيادة الفائدة.
يفضل شرب العصير بدون تصفيته.
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