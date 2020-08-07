زوجة محمود الخطيب تعلق على سرقة منزلهما: اللهم أجرنا في مصيبتا

علاقات و مجتمع

علقت نيرفين فريد، زوجة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على واقعة سرقة منزلهما، وذلك عبر حسابها الشخصي على فيس بوك.

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وكتبت زوجة الخطيب: "لما نرجع نلاقي البيت اتسرق نحمد ربنا إن مكنش حد في البيت وقتها، الحمد لله على كل شيء، اللهم أجرنا في مصيبتا وأخلفنا خيرا منها".

سرقة منزل محمود الخطيب

وكشف أسامة حسني لاعب الأهلي السابق، وزوج ابنة رئيس النادي الأهلي، لـ"الوطن سبورت"، أن "الخطيب" بمجرد وصوله إلى الفيلا، اكتشف سرقتها، وحرر محضرًا على الفور.

وتابع "حسني" بأن قوات الشرطة وصلت إلى فيلا الخطيب من أجل معرفة المسروقات، ومراجعة الكاميرات الخاصة بمراقبة الفيلا، للتعرف على السارق.