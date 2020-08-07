"ميار ونايا" تجمعا آلاف المتطوعين لرفع مخلفات انفجار بيروت

علاقات و مجتمع

رغم حالة الغضب التي تسيطر على الشارع اللبناني عقب وقوع انفجار مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي، إلا أن الغالبية العظمى قررت أن تنحى الخلافات جانبًا ونزلت لأرض الواقع للمساعدة في رفع الحطام.

ميار ونايا شباتان لم يجدا فائدة من المكوث في المنزل ومشاهدة الفوضي من النوافذ تعم من حولهم، والتي لا تقل فوضى عن منازلهن فقررتا إطلاق مبادرة للمشاركة في حملة تنظيف المناطق التي ينتشل منها الحطام.

المبادرة التي بدأت برسائل عبر الهاتف المحمول والتي تضمنت اقتراح بين "ميار ونايا" وأصدقائهن، شارك فيها حتى اليوم قرابة ألفي شاب وفتاة جميعهم قرروا النزول بأدوات النظافة المنزلية: "بكينا على بيروت وهلأ صار الوقت لازم ننهض من أجل لبنان كلها واليوم كلنا شباب وصبابا اتجمعنا من كل لبنان الشمال والجنوب"، وفقا للشابة البنانية نايا جلبير.

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وتضيف الشابة الشعرينية: "نحنا ما معنا مصاري تكفي لشراء مستلزمات التنظيف ولذلك طلبنا من المتطوعين حمل أدواتهم المنزلية متل الكفوف وأكياس وشوالات سميكة ومقشطة أي شيء ما بيحتاجوه في المنازل راح يفيدنا حتى نرفع الردم وننقذ العالم اللي تحتها".

مبادرة شابات بيروت "مايا ونايا" استجابت معها لبنان عن بكرة أبيها حتى بات يعلن قبل إنطلاق الأتوبيسات التي تنطلق من المدن اللبنانية الأخرى: "عبر صفحاتنا نعلن عن موعد تحرك الرحلات وكان آخرها فجر اليوم وكانت نقطة الانطلاق من أهدن الميدان الساعة 6 ونصف صباحاً مروراً بزغرتا، الكورة والبترون وبنأكد على الصبايا والشباب إن التنقلات مؤمنة"، حسب الشابة العشرينية لـ "هُن".

رد الجميل للمتطوعين على ما يقومون به، دفع عدد من الجمعيات لتحضير "الصفيحة البعلبكية" وإرسال الطعام إلى من يعمل من المتطوعين على تنظيف بيروت والعائلات المحتاجة فيها، "وصلنا أكثر من 18000 حبة صفيحة و 200 ربطة خبز".