إذا كنت تريد معدة مسطحة تجنب تناول هذه الأطعمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

من لا يحلم بالحصول على معدة مسطحة مثالية؟ إذ تُعتبر دهون البطن واحدة من الأشياء العنيدة التي يجب التخلص منها، حتى بالنسبة لأولئك الذين يقضون ساعات التعرق في صالة الألعاب الرياضية، ولكن اتباع روتين التمرين الصحيح، والنظام الغذائي الصحيح، ونمط الحياة يساعد كثيرا على تحقيق ذلك.

وهناك العديد من الأطعمة التي يجب تجنبها للحصول على معدة مسطحة، كما أورد موقع "برايت سايد" الأمريكي.

1- البقوليات:

مغذية ولكنها غنية أيضا بالكربوهيدرات، وللحصول على بطن مسطحة، من الحكمة إبعادها عن نظامك الغذائي.

2- المشروبات الغازية:

تحتوي زجاجة صغيرة على 140 سعرة حرارية، بينما الأكبر حجما على ضعف ذلك، لذا تجنبها خطوة في الاتجاه الصحيح.

3- دقيق قمح أبيض معالج:

تظهر الدراسات أن استهلاك الدقيق الأبيض المعالج، من بين الأسباب الرئيسية للسمنة، عادة ما يحتوي الدقيق الأبيض المعالج على القليل من المواد الغذائية أو لا يحتوي على أي ألياف، ويحتوي كوب واحد منه على 455 سعرة حرارية.

4- السكر:

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فرط استهلاك السكر هو السبب الرئيسي للسمنة والسكري، حيث يحتوي كوب واحد من السكر الأبيض على 773 سعرة حرارية.

5-المايونيز:

يحتوي على 80٪ دهون على الأقل، لذا إذا كنت تريد معدة مسطحة يجب تجنبه.

6- الوجبات السريعة:

معظم الأطعمة السريعة غنية بالدهون المشبعة والسكر والملح والسعرات الحرارية، حيث أظهرت الدراسات مرارا وتكرارا وجود روابط بين تناول الوجبات السريعة والسمنة.

7- البطاطس:

البطاطس مغذية ولذيذة ولكنها غنية بالسعرات الحرارية، حيث تحتوي ثمرة بطاطس متوسطة الحجم على نحو 163 سعرة حرارية، لذا إذا كنت تسعى للحصول على المعدة المثالية، يجب تناولها باعتدال.

8- فواكه مجففة:

تحتوي الفواكه المجففة على الكثير من السعرات الحرارية، بصرف النظر عن كونها أعلى من السعرات الحرارية لكل جرام مقارنة بالفواكه الطازجة، فإنها غالبا ما تكون مغلفة بالسكر الذي يزيد من محتواها من السعرات الحرارية أكثر.