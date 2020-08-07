بالصور.. مسنان في مغسلة يصبحان نجوما بسبب ملابس زبائنهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

أثار مسنان يديران مغسلة في تايون إعجاب وانتباه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار صور تبرز تألقهما بارتداء ملابس نسيها زبائنهما.

ووجد وان تشانج 84 عاما، وهوسو تشانج 83 عاما، وهما متزوجان منذ 61 عاما، استخدامًا مبتكرًا للملابس التي تركها الزبائن.

وبعد قضاء عقود في المغسلة من عام 1959 احتاج الثنائي موقع "إنستجرام" بعد أن نشر حفيدهما صورا لإطلالتهما على حساب أنشأه لهما ويتابعه حاليا ما يزيد عن 600 ألف شخص، وفق ما نقل موقع "إنسيدر".

ويشير ريف حفيدهما إلى أنه قام بذلك للترفيه عن أجداده في ظل انتشار وباء كورونا حول العالم، واستمرار الحظر وقلة العمل ليخلصهما من الإحباط، متابعا: "لم أستطع تحمل رؤيتهما جالسين في حالة ذهول كل يوم.. أردت أن أفعل شيئًا مختلفًا لهما وأن أراهم يستمتعون في سنواتهم الأخيرة".

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ويقف الثنائي التايواني أمام الكاميرا مرتدين ملابس من طراز عتيق كان الزبائن تركوها في المحل لأكثر من عام، وتتضمن إكسسوارات مثل النظارات الشمسية والقبعات. ويميلان نحو مظر أكثر شبابية، فقد يرتديان قمصان من علامة رياصية بصيحات شبابية.

ويقول حفيدهما "ريف" إن أجداده ليسوا على دراية كاملة بما يعنيه أن تكون مشهورًا على "إنستجرام" ولم يتوقعا ذلك، لكن الناس في المجتمع بدأوا في التعرف عليهما من وسائل التواصل الاجتماعي.

ويضيف ريف "إنهما سعداء للغاية لأن الكثير من الناس يشجعونهما ويمدحونهما، لذلك يشعران كما لو أن لديهما أحفاد في جميع أنحاء العالم"، متابعا"لم يزد عدد الزبائن لديهما، ولكن العديد من العملاء العاديين يقضون وقتًا أطول في الدردشة معهما الآن.

ويقول الثنائي إن "العمر ليس حاجزًا للاستمتاع بالموضة.. لذا لا تنس أن تلتقط صورا بملابسك وتستمتع بها".