لعلاج تقصف الشعر ..وصفات طبيعية فعالة وبسيطة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 7 أغسطس 2020 04:44 مساءً - تقصف الشعر من أكثر المشاكل التي تعاني منها المرأة العربية، فإذا كنتِ تعانين من هذه المشكلة فهذا يعني أن شعرك يحتاج إلى روتين جديد العناية بالشعر الخاص بك؛ فإذا كنتِ تعتمدين على منتجات الشعر التي تحتوي على المواد الكيميائية، عليك الابتعاد عنها؛ لأنه من أكثر الأسباب المسببة لتقصف الشعر.



وصفة الطحينة وزيت جوز الهند لعلاج تقصف الشعر

وصفة الطحينة وزيت جوز الهند لعلاج تقصف الشعر



المقادير:

3 ملاعق كبيرة من الطحينة.

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

طريقة التحضير والتطبيق:

تخلط الطحينة والعسل وزيت جوز الهند في وعاء نظيف، وخلطهم جيداً حتي تصبح ذات ملمس ناعم.

تدلك فروة الرأس والشعر والأطراف المتقصفة بالمزيج.

يغطى الشعر بقبعة الاستحمام ويترك لمدة ساعتين.

ينظف بالماء الدافئ والبلسم المخصص لشعرك.

يستخدم المزيج مرتين أسبوعياً.

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وصفة القهوة وزيت الأرغان لعلاج تقصف الشعر

وصفة القهوة وزيت الأرغان لعلاج تقصف الشعر



المقادير:

4 ملاعق من رواسب مشروب القهوة.

ملعقة صغيرة من زيت الأرغان.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو.

ملعقة صغيرة من زيت الخروع.

ملعقة صغيرة من زيت الزنجبيل.

طريقة التحضير والتطبيق:

يحضر وعاء وتوضع رواسب القهوة مع زيت الأرغان وزيت اللوز الحلو وزيت الخروع وزيت الزنجبيل.

تخلط المكونات جيداً حتى تصبح ذات ملمس ناعم.

يوضع الخليط على الشعر والأطراف المتقصفة، مع التدليك للشعر بلطف.

يغطى الشعر بقبعة الاستحمام ويترك لمدة ساعتين.

ينظف الشعر بالماء الدافئ والبلسم المخصص لشعرك.

يستخدم الخليط مرتين أسبوعياً.



وصفة الأفوكادو وزيت اللوز لعلاج تقصف الشعر

وصفة الأفوكادو وزيت اللوز لعلاج تقصف الشعر



المقادير:

ثمرة واحدة من أفوكادو.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو.

طريقة التحضير والتطبيق:

يمزج مهروس الأفوكادو مع زيت اللوز؛ للحصول على مزيج كريمي الملمس.

يترك المزيج ساعة في الثلاجة قبل استخدامه.

يوضع المزيج على الشعر مع التدليك لفروة الرأس؛ لتنشيط الدورة الدموية.

يترك المزيج على الشعر لمدة ساعتين على الأقل.

ينظف الشعر بالماء الدافئ والبلسم المخصص لشعرك.

يكرر الماسك مرتين أسبوعياً.

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