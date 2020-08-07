تسريحات للشعر المتوسط .. لإطلالة ناعمة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 7 أغسطس 2020 04:44 مساءً - تجد الكثير من صاحبات الشعر المتوسط الطول صعوبة عند اختيار تسريحة الشعر المناسبة لهن، سواء بحفلات زفافهن أو المناسبات المختلفة.



وعلى الرغم من تعدد تسريحات الشعر متوسط الطول؛ تعتقد الكثير من الفتيات أن عدد التسريحات التي تناسبهن قليلة، ولكن هذا الأمر غير صحيح.



وفي هذا الألبوم؛ جمعت لك "الخليج 365. نت" عدة تسريحات للشعر المتوسط الطول، يمكنك اعتماد ما يناسبك من بينها، لإطلالة جذابة ومتميزة.



تسريحة شعر منسدل

تسريحة شعر منسدل



إذا كنت تبحثين عن إطلالة أنيقة وهادئة، يمكنك اعتماد تسريحة شعر منسدل على الجانبين والوراء، وتقسيم الشعر لنصفين من الأمام.

ويمكنك اعتماد هذه التسريحة بمختلف المناسبات والأوقات، كما أنها تناسب كافة الفتيات.

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تسريحة شعر مموج

تسريحة شعر مموج



إذا كنت ترغبين في الظهور بإطلالة جذابة ومتميزة بحفل زفافك أو خطوبتك، يمكنك اعتماد تسريحة شعر مموج، وترك الشعر منسدلا على الجانبين والوراء، مع تقسيم الشعر لنصفين من الأمام.

ويمكنك تزيين الشعر بتاج مسطح من الكريستال، ليضفي على إطلالتك قدرا من الأناقة والفخامة.



تسريحة الجدائل

تسريحة الجدائل



إذا كنت مدعوة على سهرة أو حفل، وتبحثين عن إطلالة عفوية وكلاسيكية، يمكنك اعتماد تسريحة الجدائل، مع تزيينها بإكسسوار بسيط بطول الشعر، مع ترك خصلات رفيعة جانبية.

وتناسب هذه التسريحة كافة الفتيات، كما يمكن اعتمادها بمختلف المناسبات والأوقات أيضا.

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تسريحة شعر على شكل كعكة منخفضة مع الجدائل

تسريحة شعر على شكل كعكة منخفضة مع الجدائل



إذا كنت تملكين شعر متوسط الطول، وترغبين في الظهور بإطلالة كاجوال هادئة، يمكنك اعتماد تسريحة شعر على شكل كعكة منخفضة مع جدائل جانبية، وترك خصلات جانبية.



تسريحة بوني تيل

تسريحة بوني تيل



إذا كنت تبحثين عن إطلالة أنيقة وبسيطة، يمكنك اعتماد تسريحة بوني تيل، فهي تناسب مختلف الفتيات، ويمكنك تزيينها بإكسسوار بسيط وترك باقي الشعر منسدلا للوراء.



تسريحة شعر على شكل ذيل الحصان

تسريحة شعر على شكل ذيل الحصان



إذا كنت تبحثين عن إطلالة كلاسيكية هادئة، يمكنك اعتماد تسريحة شعر على شكل ذيل الحصان، مع ترك خصلات جانبية.

ويمكنك اعتماد هذه التسريحة في مختلف الأوقات والمناسبات، وأهم ما يميزها أنها تناسب كافة الفتيات.



تسريحة شعر مزينة بالورود

تسريحة شعر مزينة بالورود



إذا كنت ترغبين في الظهور بإطلالة ناعمة وهادئة، يمكنك اعتماد تسريحة شعر مزينة بالورود على أحد جانبي الشعر، مع ترك الشعر منسدلا للوراء وعلى جانبي الوجه.

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