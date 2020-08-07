إطلالات صيفية ناعمة من وحي إميلي راتاجكوسكي

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 7 أغسطس 2020 04:44 مساءً - إميلي راتاجكوسكي عارضة أزياء وممثلة أمريكية، برزت عام 2013 بعد ظهورها في الفيديو الموسيقي "Blurred Lines" للمغني روبن ثيكي، وهي الأغنية التي حققت شهرة واسعة، واحتلت مرتبة متقدمة لهذا العام في العديد من البلدان، ومن ثمَّ شاركت إميلي في العديد من المسلسلات والأفلام التي لاقت نجاحًا مبهرًا، وعلى صعيدها الشخصي تعتمد إميلي على الإطلالات الناعمة الجريئة في فصل الصيف، ومن وحيها جمعنا لكِ أحدث إطلالاتها في ٢٠٢٠، فأيها كان الأجمل برأيك؟



تنسيق الجينز الأزرق

خيارات البناطيل

الجينز من أكثر الصيحات العالمية التي يتبعها الكثيرون في إطلالاتهم البسيطة، ولقضاء المشاوير اليومية، وعن إميلي راتاجكوسكي؛ فتألقت ببنطال جينز أزرق مع بلوزة رمادية قصيرة مصممة بأكمام طويلة وناعمة، وأكملت مظهرها بخواتم ذهبية ناعمة.



خيارات البناطيل

إطلالة ببنطال من القطن الرمادي مع تشيرت أبيض

تعتمد عارضة الأزياء إميلي راتاجكوسكي على البناطيل القطنية بالتنسيقات المختلفة، كونها تبرز جمال قوامها المتناسق، ومن أحدث إطلالاتها بنطال من القطن الرمادي المزين بمطاط في الأسفل، مع تيشيرت أبيض بكتابات حمراء، واعتمدت لهذه الإطلالات تسريحة مبعثرة ومنسدلة لشعرها، فيما أطلّت ببنطال قصير من القطن الرمادي مع بلوزة بيضاء ناعمة وقصيرة مصممة بأكمام طويلة، وزيّنت هذه الإطلالة بحذاء رمادي بربطة بيضاء، وتسريحة شعر منسدلة.

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فساتين بألوان حيادية

إطلالة بفستان أسود طويل بفتحة جانبية

فضّلت إميلي خيارات الألوان الحيادية في الفساتين الصيفية، ومنها ارتدت فستانًا طويلًا أسود بفتحة جانبية، ومصممًا بقصة ناعمة في منطقة الصدر، ورفعت شعرها بتسريحة ناعمة ومبعثرة، واختارت فستانًا بيج بياقة وربطة للخصر مع تسريحة منسدلة؛ لإطلالة رسمية بأسلوب جريء، ونسقت فستانًا قطنيًّا ضيقًا مع حذاء بيج بكعب متوسط الحجم وحقيبة بنية، وتأنقت بفستان أسود قصير مصمم بقصة أكمام واسعة ومميزة.

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إطلالات الفساتين الشبابية

الفساتين البسيطة بالألوان الزاهية تعد خيارًا شبابيًّا مرحًا لكثير من الفتيات، ومن أحدث إطلالات إميلي فستان أصفر طويل مصمم بقماش ناعم وخفيف ومزين بفراغات دائرية، وحذاء أسود بربطة طويلة؛ لمظهر عصري بسيط، وتزينت في إطلالة أخرى بفستان سماوي قصير وضيق من القطن الناعم، أكملته بتسريحة شعر منسدلة وحذاء رياضي أبيض، كما ظهرت بفستان أصفر قصير مصمم بكم مموج وقصة صيفية؛ لمظهر شبابي، وأطلّت بفستان قصير كلاسيكي مصمم باللون الأحمر المزين بأكمام طويلة وأزرار سوداء، وزينت الإطلالة بمجوهرات مميزة؛ لتناسب للحفلات الرسمية.

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