فيتامينات تحمي الجلد من الجفاف والشيخوخة

صحة

يتعرض الجلد للجفاف خلال فصلي الشتاء والصيف، نتيجة لنقص بعض الفيتامينات، ويظهر جفاف الجلد في البداية كتشققات في الشفاة، والتي بدورها يمكن أن تتطور لبثور وجروح، ولتجنب جفاف الجلد يمكن تناول بعض الفيتامينات المفيدة والصحية.

فيتامين B6

قد يكون السبب في جفاف الجلد هو نقص فيتامين B6، حيث يحتاج الجسم إلى كمية صغيرة من هذا الفيتامين تقدر من 1.8 إلى 2 مليجرام في اليوم.

نقص هذا الفيتامين قد يظهر نتيجة ممارسة نشاط بدني مكثف بانتظام، أو العمل في جو بارد، وتزداد الحاجة إليه في فترة الحمل، أو عند الإجهاد المزمن، والإصابة بأمراض الجهاز الهضمي المزمنة.

أطعمة تحتوي كل 100 جرام منها على فيتامين B6

ولتعويض نقص هذا الفيتامين يجب تناول الجوز الذي يحتوي 100 جرام منه على 0.8 مليجرام من فيتامين B6.

والكبدة وتحتوي على 0.7 ملجم.

والخميرة التي تحتوي على 0.58 ملجم.

والحبوب أو الشعير 0.54 ملجم.

والقمح 0.52 ملجم.

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فيتامين B7

أما نقص فيتامين B7 لا يسبب تحول لون الوجه إلى اللون الرمادي، وتصبح الأظافر هشة، وتظهر القشرة في الرأس.

هذا الفيتامين يزود الجسم بالكبريت، الذي يساهم في إنتاج مركب الكولاجين الذي يبطئ عملية الشيخوخة، وقد يكون سبب نقص هذا الفيتامين التهاب المعدة، أو تناول مضادات حيوية تؤثر في الأمعاء، لأن بكتيريا الأمعاء تنتج جزءا من هذا الفيتامين.

ويحتاج الإنسان البالغ إلى 50 ميكروجراما من هذا الفيتامين في اليوم، وهو موجود في كبد البقر والجوز وصفار البيض والفول السوداني.

فيتامين A

يعتبر فيتامين А مهم لمنع ترهل الجلد وشيخوخته المبكرة، وقد تظهر بقع زرقاء تحت العينين وطفح جلدي دقيق في منطقة الفخذين والأرداف والمرفقين في حالة نقص هذا الفيتامين.

ويحتاج البالغون من 700-800 ميكروجرام من هذا الفيتامين في اليوم، ويمكن الحصول عليه عن طريق الغذاء.

ولكن في حال وجود مشكلات في الكبد أو البنكرياس فإن امتصاصة يكون سيئا.

ويوجد هذا الفيتامين في الكبدة، حيث تحتوي 100 جرام من كبد البقر على 8300 ميكروجرام، سمك القد على 4400 ميكروجرام، والجزر على 2500 ميكروجرام.

فيتامين E

عادة ما يصف الأطباء فيتامين А مع فيتامين Е، الذي يعتبر مضادا قويا للأكسدة، ومن دونه لا يجري امتصاص فيتامين А، حيث يحمي فيتامين Е، خلايا الدم الحمراء، التي تحمل الأكسجين، ما يساعد على تعزيز "تنفس" الخلايا.

وفيتامين Е مهم جدا للجلد، لأنه يساهم في عمليات إبطاء الشيخوخة، وعلاج حب الشباب، لذلك يضاف إلى غالبية مستحضرات التجميل.

ويحتاج الجسم إلى 8-12 ميكروجراما من فيتامين Е في اليوم.

ويمكن الحصول على هذه الكمية من زيت عباد الشمس وزيت الذرة التي تحتوي 100 جرام منها على 120 و60 مليجراما على التوالي، كما تحتوي 100 جرام من اللوز والجوزعلى 20-30 مليجراما منه.