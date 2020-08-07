الامارات | اللقاح الروسي ضد "كورونا" في مرحلته النهائية وتسجيله الأسبوع المقبل

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مسؤول بارز في قطاع الصحة في روسيا اليوم إن اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا المستجد قد دخل مرحلة الاختبارات النهائية، ومن المتوقع تسجيله رسميا الاسبوع المقبل.

وأوضح اوليك جرينيف، نائب وزير الصحة، في تصريح أوردته وكالة "انترفاكس" الروسية: "الآن مرحلة الاختبارات النهائية، وهي ذات أهمية بالغة. نريد أن نتأكد من أن اللقاح آمن."

وكان مسؤول بارز آخر بقطاع الصحة قد قال الشهر الماضي إنه من المتوقع إنتاج كميات كبيرة من اللقاح في شهر سبتمبر المقبل. وقام مركز "جامالي" الوطني لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة بتطوير اللقاح.

وأعلن المركز قبل شهرين أن اللقاح أدى إلى مناعة لدى جميع من خضعوا للاختبار دون أعراض جانبية.

وتم تجربة اللقاح بشكل أولى على متبرعين من المركز، ثم على جنود من الجيش الروسي، وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان الأسبوع الماضي: "لم تظهر أي أعراض جانبية، أو أي أمور غير طبيعية" بين المتطوعين من الجنود. وأضافت: "أظهرت نتائج الابحاث بوضوح أن جميع المتطوعين صارت لديهم استجابة مناعية نتيجة تلقي اللقاح". تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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