"تأمين حصة لمصر".. آخر ما وصل إليه العلماء في تطوير لقاحات كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي:

عرضت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، موقف مصر من تأمين توافر لقاح فيروس كورونا المستجد حال تصنيعه، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس، لافتة إلى أنه قد تمت الموافقة من قبل الاتحاد العالمي للأمصال واللقاحات على أن تكون "مصر" ضمن الدول التي سيتم إشراكها في توفير حصة لها من التطعيم الخاص بفيروس كورونا المستجد.

وفي هذا الصدد، نستعرض لكم آخر ما توصل إليه العلماء من دراسات ولقاحات لعلاج فيروس كورونا المستجد.

روسيا تستعد لتطعيم السكان

أعلنت روسيا، السبت الماضي، أنها فرغت من التجارب السريرية على لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد- 19"، كاشفة عن أنها تخطط لحملة تطعيم واسعة بين السكان.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن وزير الصحة، ميخائيل موراشكو، قوله إن مركز غماليا البحثي الخاص بالفيروسات والتنكولوجيا الحيوية قد أنهى التجارب السريرية.

وأضاف أن العمل ينصب حاليا على حصول اللقاح على الموافقات المطلوبةـ حسبما ذكر "سكاي نيوز".

وتتوقع وزارة الصحة الروسية أن يطلب مطورو لقاحين آخرين طلب الموافقة على بدء التجارب السريرية على عدد من المتطوعين خلال 6-8 أسابيع.

والتجارب السريرية مصطلح علمي يشير إلى اختبار اللقاح على البشر. وقال الوزير إن الأطباء والمعلمين سيكونون من أوائل الذين يتلقون التطعيم.

وروسيا ليست وحدها التي تطور لقاحات مضادة لفيروس كورونا، إذ يجري حاليا تطوير واختبار أكثر من 150 مصلا حول العالم، لكنها لم تحصل على موافقات واسعة على استخدامها حتى الآن.

- "موديرنا" والقردة

تطور شركة موديرنا بالتعاون مع معاهد الصحة الوطنية الأمريكية، لقاحا يعتمد على (mRNA) لإنتاج البروتينات الفيروسية في الجسم، ووجدوا أن اللقاح يحمي القرود من الفيروس التاجي.

في مارس، أدخلت الشركة اللقاح على التجارب البشرية، وأسفرت عن نتائج واعدة، وبعد إجراء دراسة المرحلة الثانية، أطلقت تجربة المرحلة الثالثة في 27 يوليو.

وستسجل التجربة النهائية 30 ألف شخص سليم في نحو 89 مكانا مختلفا حول الولايات المتحدة. وموّلت الحكومة الأمريكية جهود الشركة بدعم ما يقرب من 1 مليار دولار، وفق ما نقلت "nytimes" الأمريكية.

- اللقاح الأمريكى الألماني

دخلت شركة BioNTech الألمانية في تعاون مع شركة Pfizer لنيويورك ، وشركة الأدوية الصينية Fosun Pharma لتطوير لقاح mRNA. في يوليو.

ونشرت النتائج الأولية من تجارب المرحلة الأولى والثانية بالولايات المتحدة وألمانيا، ووجدوا أن المتطوعين أنتجوا أجسامًا مضادة ضد كورونا، وكذلك خلايا مناعية تسمى الخلايا التائية تستجيب للفيروس، وعانى بعض المتطوعين من آثار جانبية معتدلة مثل اضطرابات النوم والتهاب الذراعين.

في 27 يوليو، أعلنوا عن إطلاق تجربة المرحلة الثانية والثالثة مع 30،000 متطوع في الولايات المتحدة وبلدان أخرى، بما في ذلك الأرجنتين والبرازيل وألمانيا.

ومنحت إدارة ترامب عقدًا بقيمة 1.9 مليار دولار مقابل 100 مليون جرعة يتم تسليمها بحلول ديسمبر، والحصول على 500 مليون جرعة إضافية، وفي الوقت نفسه ، عقدت اليابان صفقة مقابل 120 مليون جرعة. في حالة الموافقة، وقالت شركة Pfizer إنها تتوقع تصنيع أكثر من 1.3 مليار جرعة من لقاحها في جميع أنحاء العالم بحلول نهاية عام 2021.

- لقاح الحمض النووي الريبي

طوّر باحثو كلية إمبريال كوليدج اللندنية، لقاح الحمض النووي الريبي "ذاتي التضخيم"، والذي يعزز إنتاج البروتين الفيروسي لتحفيز جهاز المناعة.

وبدأوا تجارب المرحلة الأولى والثانية في 15 يونيو ودخلوا في شراكة مع Morningside Ventures لتصنيع وتوزيع اللقاح من خلال شركة جديدة تسمى VacEquity Global Health، ويتوقع الباحثون معرفة ما إذا كان اللقاح فعالاً بحلول نهاية العام.

- كوفاكسين الهندي

دخل أول لقاح محتمل في الهند "كوفاكسين" المرحلة الثانية من التجربة، لتصبح ثاني شركة في الهند تدخل سباق لقاح Covid-19 بعد Bharat Biotech. بعد تجربة ناجحة للمرحلة الأولى، دخلوا المرحلة الثانية في 6 أغسطس.

- اللقاح الياباني

في 30 يونيو، أعلنت شركة التكنولوجيا الحيوية اليابانية AnGes أنها بدأت تجارب السلامة على لقاح قائم على الحمض النووي، تم تطويره بالشراكة مع جامعة أوساكا وتاكارا بيو.

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- لقاح Inovio الأمريكى

في 30 يونيو، أعلنت شركة Inovio الأمريكية أن لديها بيانات مرحلية مؤقتة عن لقاحها القائم على الحمض النووي. لم يجدوا أي آثار ضارة خطيرة، وقاموا بقياس استجابة مناعية في 34 من أصل 36 متطوعًا، ويخططون لبدء تجارب المرحلة الثانية والثالثة هذا الصيف.

- شركة كورية جنوبية تبدأ تجربة سريرية

بدأت شركة Genexine لصناعة الأدوية الحيوية الكورية الجنوبية، اختبار سلامة لقاح قائم على الحمض النووي في يونيو، ويتوقعون الانتقال إلى تجارب المرحلة الثانية في الخريف.

- لقاح أكسفورد

لقاح قيد التطوير من قبل الشركة البريطانية السويدية AstraZeneca وجامعة أكسفورد. وجدت دراسة أجريت على القرود أن اللقاح وفر لهم الحماية.

وفي مايو، منحت الولايات المتحدة المشروع 1.2 مليار دولار دعما، وأفادت تجربتهم في المرحلة الأولى والثانية أن اللقاح آمن ولم يسبب أي آثار جانبية شديدة، لقد رفعت الأجسام المضادة ضد الفيروس التاجي وكذلك الدفاعات المناعية الأخرى.

واللقاح الآن في تجارب المرحلة الثانية والثالثة في إنجلترا والهند، وكذلك تجارب المرحلة الثالثة في البرازيل وجنوب إفريقيا. قد يسلم المشروع لقاحات الطوارئ بحلول أكتوبر.

وقالت "AstraZeneca" إن إجمالي قدرتها التصنيعية للقاح، في حالة الموافقة عليها، تبلغ ملياري جرعة. أنتج معهد المصل الهندي بالفعل ملايين الجرعات لاستخدامها في التجارب.

- لقاح الصين

طورت شركة CanSino Biologics الصينية لقاحًا يعتمد على فيروس غدي يسمى Ad5، بالشراكة مع معهد علم الأحياء في أكاديمية العلوم الطبية العسكرية في البلاد.

في مايو، نشروا نتائج واعدة من تجربة سلامة المرحلة الأولى، وفي يوليو أفادوا بأن تجارب المرحلة الثانية أظهرت أن اللقاح أنتج استجابة مناعية قوية.

وفي خطوة غير مسبوقة، وافق الجيش الصيني على اللقاح في 25 يونيو لمدة عام باعتباره "دواء مطلوب بشكل خاص". لم يذكر CanSino ما إذا كان التطعيم سيكون إلزاميًا أم اختياريًا للجنود.

لقاح صيني يجتاز "تجارب الفئران"

في يونيو ، أعلن باحثون صينيون في أكاديمية العلوم الطبية العسكرية، أنهم سيبدأون أولى تجارب السلامة في بلادهم على لقاح قائم على mRNA، يسمى ARCoV. بعد أن أظهرت الدراسات نجاحه في إثبات قدراته على توفير الحماية من الفيروس، خلال الاختبارات التي أجريت على فئران التجارب.

- لقاح "كورونا فاك"

تقوم الشركة الصينية الخاصة Sinovac Biotech باختبار لقاح يسمى CoronaVac. وفي يونيو، أعلنت الشركة أن تجارب المرحلة الأولى والثانية على 743 متطوعًا لم تجد أي آثار ضارة شديدة وأنتجت استجابة مناعية.

ثم أطلقت Sinovac تجربة المرحلة الثالثة في البرازيل في يوليو، وتقوم الشركة أيضًا ببناء منشأة لتصنيع ما يصل إلى 100 مليون جرعة سنويًا.

- لقاح شركة Sinopharm

أطلقت الشركة الصينية المملوكة للدولة Sinopharm تجارب المرحلة الثالثة في يوليو في الإمارات العربية المتحدة.

وكان رئيس "صحة" أبوظبي أول متطوع يتم حقن، وكان من المقرر أن يشارك 15000 شخص في المجموع.

في يوليو، قال رئيس شركة Sinopharm لوسائل الإعلام الحكومية الصينية إن اللقاح قد يكون جاهزًا للاستخدام العام بحلول نهاية العام.

- لقاح سانوفي

بالإضافة إلى لقاح mRNA، تقوم Sanofi بتطوير لقاح يعتمد على البروتينات الفيروسية، وتتوقع الشركات الدخول في التجارب السريرية في سبتمبر.

وفي يوليو الماضي، توصلوا إلى اتفاقيتين رئيسيتين لتوريد اللقاح العام المقبل، وتوصلوا إلى اتفاق مع الحكومة البريطانية لتوفير ما يصل إلى 60 مليون جرعة إذا نجح اللقاح في التجارب.

في غضون ذلك، ستمنح الولايات المتحدة الشركات 2.1 مليار دولار مقابل 100 مليون جرعة، وقالت سانوفي إنها يمكن أن تنتج ما لا يقل عن 600 مليون جرعة في السنة.