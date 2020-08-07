أدوية علاج السرطان والإدمان على الكحول قد تكون فعالة ضد "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - اكتشف علماء روس، أن أدوية مستخدمة في علاج الإدمان على الكحول وأمراض السرطان، فعالة ضد فيروس SARS-CoV-2 أيضا.

وتفيد مجلة Mendeleev Communications ، بأنه اتضح لباحثين من مدرسة الاقتصاد العليا ومعهد الكيمياء العضوية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أن بعض الأدوية المستخدمة في علاج إدمان الكحول وأمراض السرطان فعالة ضد الفيروس التاجي المستجد أيضا، وفقا لما ذكره موقع" روسيا اليوم".

وتشير المجلة، إلى أنه يتطلب عادة 4-7 سنوات لإثبات عدم خطورة الدواء تجريبيا. ولكن جائحة "كوفيد-19" مستمرة بالانتشار، لذلك يبحث الأطباء وخبراء الطب عن عقار يستخدم بنجاح في علاج أمراض أخرى، عسى أن يفيد في علاج "كوفيد-19" أيضا.

وقد أجرى الكيميائيون الروس حسابات شاملة باستخدام كمبيوتر عملاق من أجل العثور على دواء فعال. وقد اختاروا البروتين Mpro الضروري لتكاثر مسبب المرض. وهذا البروتين نفسه في مختلف سلالات فيروس SARS-CoV-2. أي أن التغيرات في الجين المشفر لهذا البروتين، مميتنة للفيروس. لذلك أي سلالات جديدة تظهر مستقبلا يبقى البروتين Mpro نفسه، والدواء المضاد له يعمل بفعالية.

ويبحث العلماء عادة عن مادة قادرة على الارتباط بالمركز النشط للبروتين بواسطة الجزيئات التي تقوم بوظائف هذا البروتين وتحجب نشاطه. وبما أن المركز النشط للبروتين Mpro معروف، ولكن ليس هناك ما يؤكد عدم وجود مراكز أخرى، لأن البروتينات يمكن أن تحتوي على عشرات ومئات المراكز النشطة.

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واستنادا إلى هذا، اختار الباحثون المادة المطلوبة وفق طريقتهم الجديدة التي أطلقوا عليها "طريقة الالتحام السطحي" التي حددها الكمبيوتر على سطح جزيئات البروتين، وليس مركزه النشط فقط.

وبعد اختبار مجموعة من الأدوية، اختار الباحثون عقارين: الأول-ديسولفيرام، الذي يستخدم في علاج الإدمان على الكحول، والثاني -نيراتينيب، الذي اعتمد مؤخرا لعلاج سرطان الثدي. وقد بينت نتائج الاختبارات السابقة فعالية عقار ديسولفيرام في علاج SARS-CoV وMERS، القريبة من الجائحة الحالية.

وتبين التجارب الكيميائية، أن هذا العقار يحجب بنجاح البروتين Mpro، أما العقار نيراتينيب، ففعاليته في هذا المجال ليست بالمستوى المطلوب. وسوف تبدأ الاختبارات السريرية للعقارين في الأول من شهر سبتمبر المقبل.

وإذا أكدت نتائج الاختبارات السريرية فعالية العقار ديسولفيرام، فسوف يصبح أداة فعالة في مكافحة الفيروس التاجي، وفي نفس الوقت قد يخفض الرغبة بتناول المشروبات الكحولية.

وتجدر الإشارة إلى علماء الصين توصلوا إلى نفس النتائج بشأن فعالية عقار ديسولفيرام.