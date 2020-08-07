علماء يكتشفون طريقة جديدة لعلاج فيروس "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - قام طلاب الماجستير في الجامعة الوطنية للبحوث النووية الروسية "ميفي" بإنشاء تركيب LED للعلاج الآمن للأمراض الخطيرة، بما في ذلك فيروس كورونا COVID-19، وفقًا للخدمة الصحفية للجامعة.

التركيب، الذي أنشأه طلاب الدراسات العليا في معهد الفيزياء الهندسية للطب الحيوي التابع للجامعة أرتيوم شابانوف ودينيس غليتشيك وأليكسي نيخوروشيفي، يعتمد على تطبيق الطريقة الديناميكية الضوئية - التشعيع بالضوء في النطاق الأحمر من طيف أسطح الجسم الكبيرة. وقال رئيس قسم الليزر الجزئي والنانو والتقنيات الحيوية، فيكتور لوشينوف، إن هذه الطريقة تم تطويرها سابقًا في معهد تشخيص وعلاج الأورام، وفق ما ذكر موقع "سبونتيك".

وقال لوكالة "سبوتنيك": "هذا هو واحد من أحدث العلاجات التي تستخدم المحسنات الضوئية. يتم حقنها في جسم المريض، حيث تلتقطها الفيروسات، وتحت تأثير الإشعاع، تقتل الفيروس. تعمل المحسنات الضوئية على تعطيل الخلايا المناعية المسؤولة عن عاصفة السيتوكين، وبالتالي تجنب رد الفعل المميت لجهاز المناعة في الجسم. إن التقنية الديناميكية الضوئية لها كفاءة عالية وأقل عدد من الآثار الجانبية، عملياً لا تسبب مضاعفات".

وفقا له، حتى اليوم لم تكن هناك تركيبات في العالم تسمح للإشعاع بقوة كافية وكثافة طاقة دون الإضرار بالمريض. كان لدى الأنظمة الموجودة قوة 1.5 واط ، لكن هذا لم يكن كافيًا: كان مطلوبًا لزيادة الطاقة بنحو 10 مرات، على الأقل إلى 12 واط.

Advertisements

وأضاف لوشينوف: "لم يكن العمل سهلاً - تم إغلاق المعاهد والمختبرات بسبب الوباء. قام الطلاب الجامعيون بنقل الطابعات الثلاثية الأبعاد إلى غرفهم في السكن الجامعي، وتمت مناقشة جميع المشكلات عبر الإنترنت. لم يتم تطوير الجهاز فحسب، بل صنعوا أيضًا أجهزة 12 واط، وفقًا لمتطلبات السلامة الطبية الصارمة".

وأشار إلى إنه أكثر من 40 مريضًا بفيروس كورونا تلقوا علاجًا جديدًا. على الفور بعد التشعيع، أظهر المرضى زيادة في تشبع الأكسجين في الدم، واختفى الألم في الرئتين، وعادت حاسة الشم لديهم. تم التعافي في هذه المجموعة بشكل أسرع بكثير من أولئك الذين لم يتلقوا إشعاعًا.

وتابع: "في درجة الماجستير في علم الفوتونات الطبية، نعلم طرق استخدام الليزر، الطيفي وتقنية الفلورسنت بالفيديو في البحث الطبي الحيوي وفي علاج المرضى. نحن ندرب مطوري طرق التشخيص الجديدة والأجهزة الطبية ذات التقنية العالية لعلاج والوقاية من السرطان وأمراض المناعة الذاتية والفيروسية وتصلب الشرايين والمضادات الحيوية. نحن ندرب المتخصصين في تشخيص وعلاج المرضى بأجهزتنا".

وأضاف أنه يوجد اليوم بالفعل مئات الأجهزة الطبية العالية التقنية التي تم تطويرها في مختبر الجامعة، حيث تُعقد محاضرات ودروس عملية. وفي الوقت نفسه، هناك نقص حاد في المتخصصين الذين سيكون بمقدورهم استخدام كل قدراتهم في عملهم.