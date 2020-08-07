شهيرة تفضفض مع متابعيها: مش عايزة أشوف حد

علاقات و مجتمع

عبرت الفنانة شهيرة زوجة الفنان الكبير محمود ياسين، عن حالة نفسية سيئة تمر بها حاليًا ولا تعرف السبب الحقيقي وراءها، مشيرة إلى أنها لا ترغب في رؤية أحد.

وكتبت الفنانة في منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، رسالة تفضفض فيها بما تشعر به، حيث كتبت، "مش عارفة ليه بقي عندي بلادة يعني تناحة من ناحية الكل لا قريب ولا صديق ولا بعيد ولا قريب مش عايزه أشوف خلقة حد".

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وأكملت حديثها، "داهية لكون داخلة على حالة نفسية مش عايزة أفسر في وشكم وأقول اكتئاب يارب لأ لأ استرها معايا يارب يا كريم أستغفر الله العظيم وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بصوا بقى لا تنزعجوا ممكن موضوع لبنان كمل علينا".

ويأتي ذلك بعد حديثها عن حالة زوجها الفنان محمود ياسين الصحية في أحد البرامج، حيث تحدثت عن منعها أولاده عن زيارته بسبب تدهور حالته الصحية، وهي غير مستقرة ولا يوجد لها علاج، فضلا عن الزهايمر، وخاصة بسبب فيروس كورونا حيث منعت زيارة الأقارب له تماما.