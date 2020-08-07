رغم استهلاك المصريين الكبير له.. دراسة تحذر: تناول الأرز قد يؤدي للوفاة

صحة

تعتمد العديد من الأسر المصرية على الأرز كأحد الأطباق الأساسية على موائد الطعام، دون النظر للمستوى الاجتماعي المختلف لملايين المصريين، حيث كشفت شعبة الأرز باتحاد الصناعات أن الاستهلاك السنوي للمصريين من الأرز يصل إلى 2.5 مليون طن.

وبالرغم من الاستهلاك الكبير للمصريين من الأرز، فقد جاءت نتائج دراسة حديثة لتمثل صدمة للكثيرين، حيث توصلت الدراسة إلى أن تناول الأرز بكميات كبيرة يمكن أن يؤدي إلى حدوث مخاطر صحية، من بينها أمراض القلب، والتي تؤدي للوفاة.

وقالت الدراسة إن الأرز يحتوي على مستويات منخفضة من الزرنيخ الطبيعي، ما يزيد من خطر الوفاة بسبب أمراض القلب بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويعتمد على الأرز العديد من السكان في بلدان العالم المختلفة وخاصة الدول النامية، ورجحت دراسة أن حوالي 25% من مستهلكي الأرز في بريطانيا، معرضون لمخاطر كبيرة، حيث يواجهون خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية.

وتلك المادة الكيميائية تتواجد بشكل طبيعي في محصول الأرز، والتي ارتبطت بأمراض السرطان المرتبط بالنظام الغذائي وأمراض الكبد، وفي الحالات الخطيرة يمكن أن تؤدي إلى الوفاة.

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وتشير التقديرات إلى أن الزرنيخ في الأرز، هو المسؤول عن أكثر من 50 ألف حالة وفاة مبكرة سنويا.

وقال البروفيسور ديفيد بولي من جامعة مانشستر، المشارك في الدراسة، إن "25 في المئة من مستهلكي الأرز في إنجلترا وويلز معرضون بشكل أكبر لخطر الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية بسبب التعرض للزرنيخ".

فوائد الأرز

وعلى الرغم من خطورته المحتملة بحسب الدراسة، فإن للأرز فوائد عديدة شرط الاعتدال في تناول، وفقا لكلية هارفارد تشان للصحة العامة (HSPH)، حيث يحتوي على العديد من الفيتامينات منها فيتامين B، الذي يشارك في العديد من الوظائف البيولوجية، كما أنه يساعد الجسم على تكوين خلايا جديدة.

ويحتوي الأرز على نسبه من حمض الفوليك، الذي يعمل على منع بعض العيوب الخلقية.

الأرز أيضًا غني بالحديد، الذي يستخدمه الجسم لحمل الأكسجين في الدم.

ويحتوي الأرز على عنصر السيلينيوم الذي يعمل على تنشيط الجهاز المناعي وتنظيم دور الغدة الدرقية.

ويحتوي الأرز على المزيد من الكربوهيدرات، ونسبة من البروتين، والدهون، كما يحتوي على كمية كبيرة من النشويات ما يجعلة مصدر للطاقة، ويتميز بصلاحيته الطويلة التي تجعله خزين مميز في المنازل.