فيتامينات تحمي العينين من الجفاف الناتج عن الهواتف والكمبيوتر

صحة
يزداد مرض جفاف العين والذي ينتج عنه ألم العين والشعور بوخز، نتيجة تعرضهم المستمر للضوء الأزرق المنبعث من شاشة الكمبيوتر أو الهواتف المحمولة.
ويمكن أن تساعد القطرات والأدوية في التخلص من جفاف العين، وذلك بجانب ما توصلت إليه دراسة حديثة من أن المكملات الغذائية والفيتامينات يمكن أن تساعد في علاج جفاف العين، بحسب موقع "مديكال نيوز توداي".
ويعتبر فيتامين "د" على رأس قائمة الفيتامينات التي تساهم في علاج العين من الجفاف، لدوره في حماية العين من الأعراض المرتبطة بإصابة غلاف الدموع الذي يغطي الجزء الأمامي من العين.
وأشارت الدراسة إلى أن فيتامين "د" يساعد على تقليل الإصابة بالالتهابات في سطح العين، وكذا تقليل مخاطر الإصابة بجفاف العين.
وتوصلت دراسات أخرى، إلى أن فيتامين "أ" يعد من أفضل المكملات الغذائية، لاحتوائه على البيتا كاروتين، التي تساهم في تقوية حاسة الإبصار، وتحفيز القناة الدمعية على إفراز السوائل.
ويساعد فيتامين "أ" في علاج جفاف العين، لذا يستخدم في صناعة القطرات المرطبة للعين.
ويلي الفيتامينات، أحماض الأوميجا 3 لمساعدتها في الحفاظ على صحة العين، والوقاية من جفاف العين.
وتتوافر الأوميجا 3 في الأسماك الدهنية (السلمون، السردين، التونة) والتوفو والسبانخ والمكسرات.
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