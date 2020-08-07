هل تدخين السجائر الإلكترونية حلال؟.. الإفتاء تجيب

فتاوى المرأة

ظهرت السجائر الإلكترونية كواحدة من وسائل الإقلاع عن التدخين، ويلجأ إليها الكثيرون كي ينقطعون عن التدخين، ولكن هل تدخينها حلال أم حرام شرعا؟.

ورد إلى دار الإفتاء سؤال حول شرعية تدخين السجائر الإكترونية، وذلك عبر موقع الدار الإلكتروني على الإنترنت، وأجاب الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، على السؤال، مشيرًا إلى أن التدخين حرام شرعًا لما ثبت من ضرره، وعلى ذلك فالحكم الشرعي في السجائر الإلكترونية يرجع إلى مدى الضرر الحاصل منها أو عدمه.

وأضاف "علام"، أنه إذا كان الضرر الناتج عنها أزيد من ضرر السجائر العادية أو مساويًا لها فهي ممنوعة شرعًا، وإن كان ضررها أخف وقُصِد بها العلاج فيجوز استعمالها لمن يستعين بها للإقلاع عن التدخين بمشورة المختصين من الأطباء وأهل الخبرة؛ إذ من المقرر شَرعًا أن "مَن ابتُلِيَ بِبَلِيَّتَيْنِ يَخْتَارُ أَهْوَنَهُمَا".