فوائد صحية عديدة يجلبها تناول البليلة، التي تتمتع بشعبية كبيرة بين مختلف الفئات، وتفضل العديد من ربات البيوت إعدادها في المنزل.

ومن أبرز فوائد البليلة، أنها ترفع المناعة وهو ما قد يحميك من الإصابة بفيروس كورونا، الذي يهدد سكان العالم، الذي يعرف علميا بـ"2019-nCoV" أو كورونا المستجد، وتبدأ أعراض هذا الفيروس الجديد، بأعراض بسيطة كالأنفلونزا، حيث يشعر المريض باحتقان في الحلق وسعال، وارتفاع في درجة الحرارة وضيق في التنفس.

ويسهم تناول البليلة، في تقوية جهاز المناعة، وتعزيز قوة كرات الدم البيضاء، ما يساعد في الحماية من الإصابة بـ"الفيروس المميت"، وفقا لما قاله الدكتور عبدالهادي مصباح أستاذ المناعة، خلال لقاء سابق ببرنامج "مساء Dmc"، المذاع على فضائية "dmc".

ويقدم "هن"، لربات المنازل، طريقة عمل البليلة في المنزل.

طريقة تحضير البليلة

مقادير البليلة

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قمح مسلوق نصف سلقة.

سكر.

لبن.

مكسرات مشكلة.

فانيليا.

قرفة عيدان.

طريقة عمل البليلة

-اسلقي البليلة نصف سلقة بالماء فقط، ثم صفيها واتركيها تبرد.

-سخني اللبن، وحليه بالسكر مع القرفة والفانيلا.

-أضيفي البليلة إلى اللبن واتركيها حتى تكتمل النضج.