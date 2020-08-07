الامارات | السجن 3 سنوات لملكة جمال الأرجنتين السابقة بالسجن بتهمة القتل‎

شكرا لقرائتكم خبر عن السجن 3 سنوات لملكة جمال الأرجنتين السابقة بالسجن بتهمة القتل‎ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حكم على ملكة جمال الأرجنتين السابقة روسيو سانتا كروز بالسجن ثلاث سنوات بتهمة القتل الخطأ، بعد إدانتها بتهمة السُكر والفرار تحت تأثير الكحول.

وأدينت كروز البالغة من العمر 35 عاماً، والتي مثّلت الأرجنتين في مسابقة ملكة جمال العالم خلال عام 2004 – 2005، بقتل ضابط المرور رامون كابريرا، البالغ من العمر 53 عاماً، والذي كان يركب دراجته النارية في شارع كوارانتا في مدينة بوساداس، في يناير 2016.

وأفادت الأنباء بأن كروز كانت في طريقها إلى منزلها عندما اصطدمت بكابريرا وهو على دراجته النارية ولم تتوقف، حيث واصلت ملكة الجمال السابقة طريقها إلى منزلها.

قالت وسائل الإعلام المحلية إنه تبين أن كروز كانت تقود سيارتها بسرعة 68 كيلومترا في الساعة في منطقة تبلغ سرعتها القصوى 60 كيلومترا.

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وحُكم على كروز بالسجن 4 سنوات بسبب الحادث في يوليو/تموز 2018، لكن القاضي المسؤول عن القضية أطلق سراحها.

وبعد إطلاق سراحها، أجرت كروز مقابلة قالت فيها إن الفترة التي قضتها في السجن غيّرت في حياتها كثيراً، وقالت إنها كانت ضحية ”عدالة متحيزة ضد المرأة.

وفي شباط/فبراير 2020، حاولت كروز مغادرة البلاد، على الرغم من أنها ممنوعة من السفر، وقد تم سجنها مرة أخرى.

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