راقصة إيطالية يتابعها قرابة نصف مليون شخص.. معلومات عن ليندا بطلة "ضارب عليوي"

علاقات و مجتمع

"تم استغلالي لإنجاح الكليب، ثم حذفي لإثارة الجدل".. بتلك الكلمات تبدأ الراقصة ليندا، التعليق على إصدار نسخة جديدة من فيديو كليب "ضارب عليوي"، الذي شاركت بالرقص فيه، بعد حذف مشاهدها.

وقالت الراقصة، إن المنتج نصر محروس طلب منها إرسال 4 صور لها ببدل رقص، لاستخدامهم في الكليب، إلا أنها رفضت الظهور في الكليب ببدل الرقص، مضيفة أنها اختارت ملابس عادية من تصميم الاستايلست فيكتور محروس، نجل المنتج، مردفة أنها وافقت على تلك الأزياء على أن يتم إبعاد الكاميرا والتقاط الصورة من بعيد، وكل هذا الكلام مثبت من خلال الرسائل المتبادلة بيننا.

"هن" رصد أبرز المعلومات عن ليندا، عقب حذف مشاهدها من فيديو كليب "ضارب عليوي"، خلال الفقرات التالية.

1- راقصة إيطالية وحاملة للجنسية المصرية.

2- إلتحقت بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وفقا لما ذكرته في بيان إعلامي لها.

3- حبها للأغاني والموسيقى والفن دفعها لامتهان الرقص الشرقي.

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4- تعمل في مجال المودلينج والتمثيل.

5- يتابعها ما يزيد على 644 ألف شخص عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

6- تشارك متابعيها باستمرار بوصلات رقص لها في حفلات الزفاف أو السهرات في النوادي الليلة والمسارح.

7- أكدت على رفضها ارتداء بدل رقص في فيديو كليب "ضارب عليوي"، لأنها ستدخل بيوت أسر مصرية، ولا تريد أن يتم التركيز على جسدها بدلا من مضمون الأغنية"، على حد قولها، لافتة إلى أنها تم استغلالها لإنجاح الفيديو كليب.